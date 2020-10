Le pôle HOTBIRD d'Eutelsat sélectionné par Kabelio pour la diffusion de sa nouvelle plateforme HD en Suisse

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Le pôle de télédiffusion HOTBIRD d'Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) est sélectionné par la société suisse Kabelio AG pour le lancement de sa nouvelle plateforme suisse de télévision HD en réception directe (DTH). L’accord pluriannuel qui vient d’être signé permettra à Kabelio de tirer parti de la couverture inégalée du premier pôle vidéo d'Eutelsat pour le lancement d'un bouquet destiné aux téléspectateurs suisses présents sur le territoire national mais aussi à travers toute l'Europe.

Lancée à la mi-octobre, la nouvelle grille de programmation de Kabelio comprend des chaînes nationales et internationales ainsi que 34 chaînes de télévision premium en qualité HD qui proposent notamment des émissions de divertissement, du sport, des journaux télévisés et des documentaires, auxquelles s'ajoute une série de chaînes en clair dans différentes langues européennes.

Apostolos Triantafyllou, Directeur régional des ventes d'Eutelsat pour l'Europe centrale et orientale, a déclaré à propos de cet accord : « Nous sommes ravis de pouvoir accueillir Kabelio au sein de HOTBIRD et d'accompagner le lancement d'une nouvelle plateforme HD en Europe. Cet accord met en exergue la couverture inégalée du pôle HOTBIRD d'Eutelsat, mais aussi la solidité du paysage audiovisuel européen. »

Damir Krilcic, Directeur général de Kabelio, a ajouté : « La nouvelle plate-forme de Kabelio est destinée aux foyers suisses équipés pour la réception directe par satellite, et qui ont désormais accès à une gamme de chaînes premium dont beaucoup n'étaient pas diffusées auparavant par satellite. Nous sommes heureux de nous associer à Eutelsat pour lancer cette nouvelle offre de services. »

