Getlink : ElecLink : Accord de la CIG pour le lancement de tests sur les stations de conversion

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Getlink (Paris:GET) annonce ce jour qu’une nouvelle étape a été franchie dans le déploiement d’ElecLink. La Commission intergouvernementale (CIG) a rendu le 7 octobre dernier un avis favorable à la mise en place de tests statiques sur les stations de conversion.

La CIG, après avoir étudié les éléments techniques fournis par Eurotunnel et sollicité l’avis d’experts externes, a donné son accord à la réalisation des tests de raccordement de ses deux stations de conversion au réseau RTE côté français et National Grid côté britannique, suivant un protocole préalable et après une visite de site des services d’urgence. La phase de test devrait commencer dans les prochains jours.

Lors de sa mise en service prévue mi 2022, ElecLink sera un contributeur majeur de la transition écologique européenne. Pour réaliser ce Projet d’Intérêt Commun selon les termes de la Commission européenne, le Groupe a investi 503 millions d’euros de coûts externes1 de construction à fin 2019 et le montant restant à date est estimé à 162 millions d’euros2.

Yann Leriche, Directeur général de Getlink, a déclaré : « La sécurité est une priorité absolue pour nous et nous franchissons aujourd’hui une étape importante du projet avec l’aval de la CIG et du comité de sécurité en mettant ainsi progressivement en tension nos stations de conversion et en les connectant aux réseaux nationaux. L’ensemble des parties prenantes de ce dossier travaille en ce moment de façon renforcée dans un objectif commun, franchir une étape supplémentaire avant la fin de l’année. »

Note aux éditeurs :

ElecLink est une interconnexion électrique d’une capacité de 1GW, utilisant une infrastructure déjà existante et sans aucune interaction avec le milieu marin, qui permettra d’alimenter plus de 1,6 million de foyers. Cette installation augmentera la capacité actuelle d’échanges d’électricité entre la Grande Bretagne et la France de 50 % et permettra ainsi de renforcer et sécuriser les échanges électriques transmanche et d’accélérer la transition énergétique engagée par les pays européens. En s’inscrivant dans les perspectives ouvertes par la COP21, le projet a reçu le soutien des gouvernements français et britannique et a été reconnu par la Commission Européenne comme Projet d’Intérêt Commun. ElecLink est, avec IFA 2000, le projet d’interconnecteur le plus avancé existant actuellement ; les autres devant faire face à des difficultés d’obtention des agréments de sécurité et autres autorisations. L’intérêt économique d’ElecLink a été mis en avant par une étude du cabinet Altermind intitulée ElecLink study – ElecLink: shedding some light on a key European Project – A contribution from the academic world .

1 Les coûts externes de construction comprennent les contrats EPC, les études techniques, les travaux de construction, les raccordements et les coûts de gestion du projet, mais excluent les autres coûts capitalisés liés au projet (tels que le personnel, les bureaux, l'informatique, les honoraires professionnels et les assurances) et les coûts intragroupes pour le financement et les frais d'accès au Tunnel.

2 En prenant en compte les renégociations avec les partenaires, en envisageant une mise en service mi-2022 et sous réserve de recevoir l'autorisation de la CIG avant la fin de 2020.