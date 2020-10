Andersen Global adiciona cobertura na África Oriental com firma colaboradora em Djibouti

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Desenvolvendo ainda mais a vitalidade da atual plataforma da Andersen Global na África Oriental, a organização estabelece presença no mercado emergente de Djibouti por meio de um acordo de colaboração com a Cabinet Avocats & Associés (CAA), sediada na cidade de Djibouti.

Fundada em 2015, a CAA é uma firma de advocacia de serviço completo que assessora clientes dos mais diversos setores, entre eles, marítimo, investimentos, infraestrutura, societário e comercial, tributário e litígios. Liderada pelos sócios Mohamed Abayazid e Ahmed Abdourahman, a firma e sua equipe de seis profissionais representam uma ampla clientela, atendendo com especialidade empresas estrangeiras e investidores internacionais.

“Graças a nossa cultura e valores, construímos relacionamentos sólidos com nossos clientes e uma reputação respeitável no país”, afirmaram Mohamed e Ahmed. “Vemos com grande entusiasmo esta próxima etapa de crescimento a partir de nossa colaboração com a Andersen Global, que garantirá que nossos clientes tenham os melhores serviços tributários e jurídicos da categoria por meio das firmas associadas e firmas colaboradoras da Andersen Global.”

“A África segue sendo um mercado importante para empresas globais, e as capacidades da CAA são incrivelmente sinérgicas com nossa plataforma já sólida no continente”, declarou Mark Vorsatz, presidente do conselho da Andersen Global e CEO da Andersen. “O acréscimo de Mohamed, Ahmed e sua equipe proporciona à nossa organização uma vantagem competitiva no Djibouti e na África Oriental, além de cobertura adicional para que possamos continuar atendendo a nossos clientes da melhor forma.”

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica em todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de seis mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 207 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

