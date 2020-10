AM Best affirme les notations de crédit de la Compagnie Centrale de Réassurance

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--AM Best a affirmé la notation de solidité financière B+ (Bonne) et la notation de crédit émetteur à long terme de «bbb-» de la Compagnie Centrale de Réassurance (CCR) (Algérie). Les perspectives de ces notations de crédit (notations) sont stables.

Ces notations reflètent la solidité du bilan de la CCR, qu’AM Best qualifie de très solide, ainsi que la performance opérationnelle solide de la compagnie, son profil de marché neutre et sa gestion des risques d’entreprise marginale.

La solidité du bilan de la CCR est étayée par sa capitalisation ajustée aux risques, qui est catégorisée au niveau le plus élevé en fin d’année 2019, telle que mesurée par le Best’s Capital Adequacy ratio (BCAR) (Coefficient de suffisance de capital de Best). AM Best estime que la capitalisation ajustée aux risques, soutenue par un levier de souscription relativement faible et une génération interne de capital satisfaisante, restera au niveau le plus élevé à moyen terme. Le réassureur est modérément dépendant de la rétrocession, utilisée comme protection contre les pics d’exposition, notamment à l’échelle nationale en Algérie. En outre, le bilan est également protégé par une garantie de l’État (sous la forme d’accès a un prêt sans intérêt) qui couvre les activités faisant partie du régime obligatoire d’indemnisation des catastrophes naturelles en Algérie. L’évaluation de la solidité du bilan prend aussi en compte l’exposition élevée et croissante de la CCR aux risques économiques, politiques et systèmes financiers en Algérie, avec environ 95% de ses actifs investis dans le pays.

La CCR possède un historique de forte rentabilité opérationnelle, soutenue par des résultats techniques robustes et des retours sur investissement satisfaisants. Les bénéfices après impôts mais avant transferts aux réserves d’égalisation ont varié de 3,2 milliards DA (30,3 millions USD) à 4,8 milliards DA (40,4 millions USD) au cours des cinq derniers exercices (2015-2019), générant un solide rendement moyen des capitaux propres pondéré sur cinq ans de 12,2% sur cette même période. Le réassureur affiche un ratio moyen combiné sur cinq ans (2015-2019) de 82,8%. AM Best constate que si le ratio de sinistres a augmenté au cours de cette période, passant de 47,0% en 2015 à 59,5% en 2019, les perspectives de rentabilité des souscriptions restent robustes, car elles sont soutenues par des niveaux de rétention de risques nets relativement bas et par la rentabilité du marché de l’assurance domestique sous-jacent.

En tant que réassureur national, la CCR jouit d’une position de leader sur le marché algérien, avec une part de marché estimée à 70% en 2019, mesurée sur la base des primes cédées. En qualité d’entreprise publique, la CCR continue à bénéficier des cessions obligatoires, gère divers pools d’assurance nationaux en Algérie et joue un rôle central dans le régime national d’indemnisation des catastrophes naturelles. Malgré la croissance de son portefeuille international au cours des dernières années, la CCR reste principalement centrée sur l’Algérie, où elle a réalisé 83,5% de ses activités en 2019.

L’élaboration du cadre de gestion des risques de la CCR reste à un stade préliminaire de développement. Ses capacités de gestion des risques devraient s’améliorer avec le développement d’un modèle interne de capitalisation.

AM Best est une agence mondiale de notation de crédit, un éditeur d’actualités et un fournisseur d’analyses de données, spécialisé dans le secteur des assurances. Basée aux États-Unis, la société exerce ses activités dans une centaine de pays et possède des bureaux régionaux à New York, Londres, Amsterdam, Dubaï, Hong Kong, Singapour et Mexico. Pour plus d’informations, veuillez visiter le site: www.ambest.com.

