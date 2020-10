Sierra Metals meldet Rekord-Produktionsergebnisse für das dritte Quartal 2020 im Zuge des Hochfahrens der Produktion auf volle Kapazität in allen drei Minen

Photo 2. Jumbo in operation underground at Cusi Mine (Photo: Business Wire)

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Sierra Metals Inc. (TSX: SMT) (BVL: SMT) (NYSE AMERICAN: SMTS) („Sierra Metals“ oder „das Unternehmen“) meldet die Produktionsergebnisse des dritten Quartals 2020.

Die Ergebnisse stammen aus den drei Untertagebetrieben von Sierra Metals in Lateinamerika, der Polymetallmine Yauricocha in Peru sowie der Kupfermine Bolivar und der Silbermine Cusi in Mexiko.

Highlights der konsolidierten Produktion des dritten Quartals 2020

Kupferproduktion von 12,2 Millionen Pfund; Steigerung um 9% gegenüber dem 3. Quartal 2019

Silberproduktion von 1,0 Million Unzen; Steigerung um 5% gegenüber dem 3. Quartal 2019

Goldproduktion von 3.990 Unzen; Steigerung um 14% gegenüber dem 3. Quartal 2019

Zinkproduktion von 24,9 Millionen Pfund; Steigerung um 11% gegenüber dem 3. Quartal 2019

Bleiproduktion von 9,9 Millionen Pfund; Rückgang um 6% gegenüber dem 3. Quartal 2019

Kupferäquivalentproduktion von 35,2 Millionen Pfund; Steigerung um 9% gegenüber dem 3. Quartal 2019

Rekordquartal beim Erzdurchsatz und Kupfer- und Goldproduktion in der Mine Bolivar in Mexiko

Rekordquartal bei der Silberproduktion in der Mine Cusi in Mexiko, obwohl sie sich in dem Quartal teilweise unter „Care and Maintenance“ befand

Das Unternehmen erzielte trotz der Schwierigkeiten aufgrund der COVID-19-Pandemie ein Rekordquartal bei der konsolidierten Kupferäquivalentproduktion und dem Erzdurchsatz aufgrund der starken Betriebsleistung in seinen drei Minen.

Luis Marchese, CEO von Sierra Metals, kommentierte: „Ich freue mich sehr, dass das Unternehmen seine Leistung im Jahr 2020 weiter steigert, da es Produktionsrekorde auf konsolidierter Konzernbasis und in der Mine Bolivar bei der vierteljährlichen Metalläquivalentproduktion und dem Erzdurchsatz erzielt hat. In Yauricocha haben wir weiterhin einen sehr hohen Durchsatz, sodass wir die während des COVID-19-Lockowns im zweiten Quartal erlittenen Produktionsverluste teilweise wieder aufholen konnten. In Cusi nahmen wir die Produktion Ende Juli wieder auf und waren im dritten Quartal 65 Tage lang in Betrieb. In diesem Zeitraum lag der Erzdurchsatz bei über 1.000 Tonnen pro Tag.“

Er fuhr fort: „Die COVID-19-bedingte Situation ist in Mexiko und Peru nach wie vor sehr ernst und hat bedeutende Auswirkungen auf den täglichen Minenbetrieb. Wir halten uns weiterhin an strenge Gesundheitsvorgaben, um unsere Mitarbeiter, die Gemeinden, in denen wir tätig sind, und unsere Betriebe zu schützen. Mit Hilfe von Tests und Quarantäne konnten wir aktive Fälle zwar identifizieren und von den Minen fernhalten, jedoch liegt die Mitarbeiterzahl dadurch unter dem optimalen Niveau. Ich möchte unseren Mitarbeitern danken, dass sie mit harter Arbeit die Sicherheit aufrechterhalten und zu einem effizienten Betrieb der Minen und Aufrechterhaltung des starken Produktionsniveaus beigetragen haben, was sich an den Ergebnissen des dritten Quartals ablesen lässt.“

Er schloss: „Mit dem Hochfahren des Betriebs ist es uns gelungen, den Rückstand bei den Erkundungs- und Infrastrukturprojekten in den Bergwerken aufzuholen. Damit können wir den Minenbetrieb und die Betriebseffizienz verbessern und gleichzeitig weitere Mineralressourcen erkunden und erschließen. Zudem führen wir Erweiterungsstudien in allen Bergwerken durch, die auf den derzeit hohen Mengen an Mineralressourcen und der möglichen künftigen Entdeckung weiterer Mineralressourcen in allen Bergwerken basieren. Wenn wir weitere COVID-19-bedingte Betriebsunterbrechungen im vierten Quartal vermeiden, sollte dies helfen, den Produktionsdurchsatz weiter in Richtung der ursprünglichen Kapazität zu bringen und ein starkes Jahresende zu erreichen.“

Konsolidierte Produktionsergebnisse

Konsolidierte Produktion Abgeschlossene drei Monate Abgeschlossene neun Monate Q3 2020 Q3 2019 % Abw. Q3 2020 Q3 2019 % Abw. Verarbeitete Tonnen 798.458 709.461 13% 2.050.641 1.940.353 6% Durchsatz/Tag 9.125 8.108 13% 7.812 7.392 6% Silberproduktion (in Tsd. Unzen) 1.023 976 5% 2.543 2.504 2% Kupferproduktion (in Tsd. Pfund) 12.153 11.127 9% 33.636 28.582 18% Bleiproduktion (in Tsd. Pfund) 9.855 10.508 -6% 25.340 25.528 -1% Zinkproduktion (in Tsd. Pfund) 24.869 22.480 11% 60.256 55.494 9% Goldproduktion (Unzen) 3.989 3.490 14% 10.408 8.016 30% Unzen Silberäquivalent (in Tsd.)(1) 4.193 4.917 -15% 12.119 13.645 -11% Pfund Kupferäquivalent (in Tsd.)(1) 35.170 32.326 9% 89.100 79.099 13% Pfund Zinkäquivalent (in Tsd.)(1) 96.867 80.390 20% 242.563 186.599 30%

(1) Unzen Silberäquivalent sowie Pfund Kupfer- und Zinkäquivalent für das 3. Quartal 2020 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: $24,89/oz Ag, $2,97/lb Cu, $1,08/lb Zn, $0,85/lb Pb, $1.916/oz Au. Unzen Silberäquivalent sowie Pfund Kupfer- und Zinkäquivalent für das 3. Quartal 2019 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: $17,28/oz Ag, $2,63/lb Cu, $1,06/lb Zn, $0,94/lb Pb, $1.481/oz Au. Unzen Silberäquivalent sowie Pfund Kupfer- und Zinkäquivalent für die 9 Monate 2020 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: $19,35/oz Ag, $2,63/lb Cu, $0,97/lb Zn, $0,80/lb Pb, $1.742/oz Au. Unzen Silberäquivalent sowie Pfund Kupfer- und Zinkäquivalent für die 9 Monate 2019 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: $15,91/oz Ag, $2,74/lb Cu, $/1,16lb Zn, $0,91/lb Pb, $1.370/oz Au.

Mine Yauricocha, Peru

Im 3. Quartal 2020 wurden in der Mine Yauricocha 318.155 Tonnen verarbeitet. Dies entspricht einem Anstieg von 4% gegenüber dem 3. Quartal 2019. Der tägliche Erzdurchsatz betrug im Quartal durchschnittlich 3.636 Tonnen pro Tag angesichts der Bemühungen der Mine, die Einbußen ihrer Jahresproduktion aufgrund des wegen COVID-19 verhängten Lockdowns in Peru teilweise wieder aufzuholen.

Die Gehalte aller Metalle, Zink ausgenommen, gingen im Quartal gegenüber dem 3. Quartal 2019 zurück, da weniger Erz aus dem Bergwerk Cuerpos Chicos kam, das höhere Gehalte aufweist. Die Zinkgehalte waren im 3. Quartal 2020 aufgrund des Bergbaus in der Zone Cachi Cachi höher. Die Ausbeuten wurden durch die niedrigeren Metallgehalte sowie durch die leicht verringerte Verweilkapazität in der Flotation resultierend aus dem höheren Durchsatz beeinträchtigt. Angesichts der neuen DR-180-Zellen und der damit verbundenen automatisierten Steuerung des Flotationsprozesses rechnet das Unternehmen mit besseren Ausbeuten, wenn die neuen Zellen in Betrieb genommen werden.

Eine Zusammenfassung der Produktion aus der Mine Yauricocha für das 3. Quartal 2020 ist nachstehend aufgeführt:

Produktion Yauricocha Abgeschlossene drei Monate Abgeschlossene neun Monate Q3 2020 Q3 2019 % Abw. Q3 2020 Q3 2019 % Abw. Verarbeitete Tonnen 318.155 307.239 4% 805.914 795.218 1% Durchsatz/Tag 3.636 3.511 4% 3.070 3.029 1% Silbergehalt (g/t) 61,32 66,36 -8% 64,19 64,49 0% Kupfergehalt 1,01% 1,12% -9% 1,11% 1,06% 4% Bleigehalt 1,52% 1,69% -10% 1,56% 1,58% -1% Zinkgehalt 4,00% 3,79% 5% 3,84% 3,59% 7% Goldgehalt (g/t) 0,55 0,59 -7% 0,61 0,58 6% Silberausbeute 82,93% 81,21% 2% 82,93% 79,00% 5% Kupferausbeute 76,20% 79,36% -4% 76,20% 77,68% -2% Bleiausbeute 89,53% 90,51% -1% 89,53% 89,71% 0% Zinkausbeute 88,63% 87,48% 1% 88,63% 88,25% 0% Goldausbeute 19,19% 22,13% -13% 19,19% 19,13% 0% Silberproduktion (in Tsd. Unzen) 520 532 -2% 1.373 1.303 5% Kupferproduktion (in Tsd. Pfund) 5.419 6.012 -10% 14.967 14.411 4% Bleiproduktion (in Tsd. Pfund) 9.550 10.340 -8% 24.564 24.857 -1% Zinkproduktion (in Tsd. Pfund) 24.869 22.480 11% 60.256 55.494 9% Goldproduktion (Unzen) 1.076 1.282 -16% 3.180 2.844 12% Pfund Kupferäquivalent (in Tsd.)(1) 22.245 22.987 -3% 56.809 55.318 3% Pfund Zinkäquivalent (in Tsd.)(1) 61.269 57.166 7% 154.655 132.142 17%

(1) Unzen Silberäquivalent sowie Pfund Kupfer- und Zinkäquivalent für das 3. Quartal 2020 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: $24,89/oz Ag, $2,97/lb Cu, $1,08/lb Zn, $0,85/lb Pb, $1.916/oz Au. Unzen Silberäquivalent sowie Pfund Kupfer- und Zinkäquivalent für das 3. Quartal 2019 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: $17,28/oz Ag, $2,63/lb Cu, $1,06/lb Zn, $0,94/lb Pb, $1.481/oz Au. Unzen Silberäquivalent sowie Pfund Kupfer- und Zinkäquivalent für die 9 Monate 2020 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: $19,35/oz Ag, $2,63/lb Cu, $0,97/lb Zn, $0,80/lb Pb, $1.742/oz Au. Unzen Silberäquivalent sowie Pfund Kupfer- und Zinkäquivalent für die 9 Monate 2019 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: $15,91/oz Ag, $2,74/lb Cu, $/1,16lb Zn, $0,91/lb Pb, $1.370/oz Au.

Mine Bolivar, Mexico

In der Mine Bolivar wurde im 3. Quartal 2020 eine Quartalsrekordmenge von 410.468 Tonnen verarbeitet, ein Anstieg von 24% gegenüber dem 3. Quartal 2019. Der während des Quartals realisierte durchschnittliche tägliche Erzdurchsatz betrug etwa 4.691 Tonnen pro Tag, so dass das Unternehmen weiterhin auf Kurs ist, die angestrebten 5.000 Tagestonnen im 4. Quartal 2020 zu erreichen. Die Durchsatzsteigerung von 24%, höhere Goldgehalte und höhere Ausbeuten, die teilweise durch niedrigere Silbergehalte ausgeglichen wurden, führten zu einer Steigerung der produzierten Pfund Kupferäquivalent von 37% im 3. Quartal 2020 im Vergleich zum 3. Quartal 2019. Im 3. Quartal 2020 stieg die Kupferproduktion im Vergleich zum 3. Quartal 2019 um 32% auf 6.734.000 Pfund, die Silberproduktion um 15% auf 199.000 Unzen und die Goldproduktion um 32% auf 2.740 Unzen.

Zudem werden die Anstrengungen fortgesetzt, durch Entwicklungs- und Infrastrukturverbesserungen im 4. Quartal 2020 einen Erzdurchsatz von 5.000 Tonnen pro Tag in Bolivar zu erreichen. Der erhöhte Durchsatz und der Einsatz massiver Abbaumethoden haben die Verdünnung in den Örtern erhöht und den Metallgehalt der Anlage verringert. Zielabbaugebiete werden die Mine El Gallo und Bolivar W sein. In den Gebieten Bolivar West und Gallo Inferior werden die Infill-Bohrungen fortgesetzt, während der Fokus der Minenerschließung auf den Zonen Gallo Inferior und Bolivar W liegen wird, mit Schwerpunkt auf der Vertiefung der Rampen. Diese Arbeiten werden es dem Unternehmen ermöglichen, die Anzahl der verfügbaren abbauwürdigen Örter zu erhöhen, um den Erzdurchsatz in der Anlage zu steigern.

Eine Zusammenfassung der Produktion aus der Mine Bolivar für das 3. Quartal 2020 ist nachstehend aufgeführt:

Produktion Bolivar Abgeschlossene drei Monate Abgeschlossene neun Monate Q3 2020 Q3 2019 % Abw. Q3 2020 Q3 2019 % Abw. Verarbeitete Tonnen (t) 410.468 331.818 24% 1.096.981 921.263 19% Durchsatz/Tag 4.691 3.792 24% 4.179 3.510 19% Kupfergehalt 0,86% 0,86% 0% 0,89% 0,85% 6% Silbergehalt (g/t) 18,20 20,53 -11% 21,39 19,36 10% Goldgehalt (g/t) 0,32 0,31 4% 0,30 0,25 21% Kupferausbeute 86,07% 81,28% 6% 86,31% 82,35% 5% Silberausbeute 82,89% 78,99% 5% 82,56% 79,38% 4% Goldausbeute 64,17% 62,35% 3% 63,97% 64,15% 0% Kupferproduktion (in Tsd. Pfund) 6.734 5.115 32% 18.669 14.171 32% Silberproduktion (in Tsd. Unzen) 199 173 15% 623 455 37% Goldproduktion (Unzen) 2.740 2.073 32% 6.843 4.758 44% Pfund Kupferäquivalent (in Tsd.)(1) 10.173 7.420 37% 27.776 19.344 44%

(1) Unzen Silberäquivalent sowie Pfund Kupfer- und Zinkäquivalent für das 3. Quartal 2020 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: $24,89/oz Ag, $2,97/lb Cu, $1,08/lb Zn, $0,85/lb Pb, $1.916/oz Au. Unzen Silberäquivalent sowie Pfund Kupfer- und Zinkäquivalent für das 3. Quartal 2019 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: $17,28/oz Ag, $2,63/lb Cu, $1,06/lb Zn, $0,94/lb Pb, $1.481/oz Au. Unzen Silberäquivalent sowie Pfund Kupfer- und Zinkäquivalent für die 9 Monate 2020 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: $19,35/oz Ag, $2,63/lb Cu, $0,97/lb Zn, $0,80/lb Pb, $1.742/oz Au. Unzen Silberäquivalent sowie Pfund Kupfer- und Zinkäquivalent für die 9 Monate 2019 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: $15,91/oz Ag, $2,74/lb Cu, $/1,16lb Zn, $0,91/lb Pb, $1.370/oz Au.

Mine Cusi, Mexiko

In der Mine Cusi wurde in dem Quartal eine Rekordmenge von 304.000 Unzen Silber produziert, obwohl sie sich in dem Quartal teilweise unter „Care and Maintenance“ befand. Die Mine nahm ihren Betrieb am 28. Juli 2020 wieder auf und war während des Quartals 65 Tage lang in Betrieb. Der Erzdurchsatz betrug im 3. Quartal 2020 etwa 1.074 Tonnen pro Tag, also eine um 34% höhere Durchsatzrate im Vergleich zum 3. Quartal 2019. In dem Bergwerk wird weiter zielgerichtet daran gearbeitet, die volle Kapazität im 4. Quartal 2020 zu erreichen. Der Gesamtdurchsatz des Quartals betrug 69.835 Tonnen und lag damit aufgrund der geringeren Anzahl von Betriebstagen im 3. Quartal 2020 um 1% unter dem Durchsatz des dritten Quartals 2019. Obwohl höhere Silber- und Goldgehalte und höhere Goldausbeuten teilweise durch um 5% niedrigere Silberausbeuten im 3. Quartal 2020 ausgeglichen wurden, sind die produzierten Unzen Silberäquivalent trotz eines etwas geringeren Durchsatzes um 12% gestiegen.

Die Minenerschließung und -produktion konzentrierte sich zudem auf das nordöstlich-südwestliche Adersystem, da die Erkundungsergebnisse höhere Gehalte zeigten (siehe Pressemitteilung vom 18. Juni 2020 - Sierra Metals bestätigt neue hochgradige Silberzone seiner Mine Cusi). Das aus dem nordöstlich-südwestlichen Adersystem stammende Erz hat die Ausbeuten beeinträchtigt, da der vorhandene Pyrit die Flotationskapazität der Anlage verringert hat. Das Unternehmen führt metallurgische Untersuchungen durch, um den Prozess an diese Umstände anpassen zu können.

Die Silberproduktion von 304.000 Unzen entsprach einem Anstieg von 12%, die Goldproduktion von 173 Unzen entsprach einen Anstieg von 28%, und die Bleiproduktion von 305.000 Pfund entsprach einem Anstieg von 82% im dritten Quartal 2020 im Vergleich zum dritten Quartal 2019.

Eine Zusammenfassung der Produktion aus der Mine Cusi für das 3. Quartal 2020 ist nachstehend aufgeführt:

Produktion Cusi Abgeschlossene drei Monate Abgeschlossene neun Monate Q3 2020 Q3 2019 % Abw. Q3 2020 Q3 2019 % Abw. Verarbeitete Tonnen (t) 69,835 70,405 -1% 147,746 223,871 -34% Durchsatz/Tag 1,074 805 34% 969 853 14% Silbergehalt (g/t) 168.65 141.47 19% 143.46 131.39 9% Goldgehalt (g/t) 0.18 0.15 17% 0.18 0.15 19% Bleigehalt 0.25% 0.14% 81% 0.29% 0.18% 62% Silberausbeute (Flotation) 80.36% 84.65% -5% 80.29% 78.91% 2% Goldausbeute (Auslaugung) 43.61% 39.57% 10% 45.17% 38.12% 19% Bleiausbeute 79.30% 78.30% 1% 82.18% 75.90% 8% Silberproduktion (in Tsd. Unzen) 304 271 12% 547 746 -27% Goldproduktion (Unzen) 173 135 28% 385 414 -7% Bleiproduktion (in Tsd. Pfund) 305 168 82% 776 671 16% Unzen Silberäquivalent (in Tsd.)(1) 328 292 12% 614 820 -25%

(1) Unzen Silberäquivalent sowie Pfund Kupfer- und Zinkäquivalent für das 3. Quartal 2020 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: $24,89/oz Ag, $2,97/lb Cu, $1,08/lb Zn, $0,85/lb Pb, $1.916/oz Au. Unzen Silberäquivalent sowie Pfund Kupfer- und Zinkäquivalent für das 3. Quartal 2019 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: $17,28/oz Ag, $2,63/lb Cu, $1,06/lb Zn, $0,94/lb Pb, $1.481/oz Au. Unzen Silberäquivalent sowie Pfund Kupfer- und Zinkäquivalent für die 9 Monate 2020 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: $19,35/oz Ag, $2,63/lb Cu, $0,97/lb Zn, $0,80/lb Pb, $1.742/oz Au. Unzen Silberäquivalent sowie Pfund Kupfer- und Zinkäquivalent für die 9 Monate 2019 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: $15,91/oz Ag, $2,74/lb Cu, $/1,16lb Zn, $0,91/lb Pb, $1.370/oz Au.

Erweiterungsstudien

Das Unternehmen führt Erweiterungsstudien zur Bestimmung der besten Wachstumsoptionen für seine Betriebe in Mexiko und Peru durch.

Qualitätskontrolle

Alle technischen Daten in dieser Pressemeldung wurden geprüft und genehmigt von: Americo Zuzunaga, FAusIMM CP (Bergbauingenieur) und Vice President of Corporate Planning, Qualified Person und Sachverständiger mit Status einer Competent Person im Sinne des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources, and Ore Reserves des Joint Ore Reserves Committee (JORC).

Augusto Chung, FAusIMM CP (Metallurge) und Vice President of Metallurgy and Projects von Sierra Metals, ist Qualified Person und Sachverständiger mit Status einer Competent Person für metallurgische Prozesse.

Über Sierra Metals

Sierra Metals Inc. ist ein kanadisches wachstumsorientiertes Polymetall-Bergbauunternehmen, dessen Produktion aus der Mine Yauricocha in Peru und den Minen Bolivar und Cusi in Mexiko stammt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Steigerung des Produktionsvolumens und Erweiterung der Mineralressourcen. Sierra Metals machte vor Kurzem mehrere neue wichtige Entdeckungen und besitzt noch zahlreiche weitere attraktive „Brownfield“-Explorationsmöglichkeiten an allen drei Minen in Peru und Mexiko in geringer Entfernung zu den bestehenden Minen. Ferner besitzt das Unternehmen auf allen Minen große Landpakete mit mehreren aussichtsreichen regionalen Zielen, die ein längerfristiges Explorationspotenzial und Potenzial für eine Mineralressourcenerweiterung bieten.

Die Stammaktien des Unternehmens werden an der Börse in Lima (Bolsa de Valores de Lima) und der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol „SMT“ und an der NYSE American Exchange unter dem Symbol „SMTS“ gehandelt.

