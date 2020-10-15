北海康成攜手Veeva Vault QualityDocs共建資訊化法規遵循平臺

中國，北京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Veeva Systems（紐交所：VEEV）今天宣布，北海康成製藥公司已採用Veeva Vault QualityDocs。北海康成是一家全球生物製藥公司，開發用於治療中國和其他市場罕見疾病的創新藥物。

北海康成品質負責人Jenny Tao表示：「北海康成正使用Vault QualityDocs來支援和擴展我們全球的臨床試驗，同時確保品質與法規遵循性，並隨時做好稽核準備。它安全且易於使用，無需大量的IT支援，用戶可以輕鬆地應用和存取，能夠幫助我們在全球市場上推出更多的拯救生命療法。」

Jenny還表示：「我們的團隊現在能夠輕鬆地尋找、修改和發布文件，在整個臨床試驗過程中，可以從世界各地存取文件。這就節省了大量的時間和資源，並能支援知識共享，提高整個研究的品質。」

Vault QualityDocs 是採用雲端架構的控制和管理應用程式。它提供自動化的工作流程和全面的稽核追蹤功能，從而降低了法規遵循風險和營運成本。它加快了審查和核准過程，增進了標準作業程序（SOP）和其他優良規範（GxP）準則[i]在員工和合作夥伴之間的共用。

Veeva Vault中國研發解決方案業務總監王非表示：「在採用Vault QualityDocs之前，北海康成使用的是紙本系統，這既浪費時間又浪費資源。他們現在已採用Vault QualityDocs，員工可以將更多關注在業務上，而不用花費在培訓或文件上，同時又能滿足品質保證的要求。」

王先生表示：「在全球臨床試驗中，品質保證對於良好的臨床和生產實務極為重要。Vault QualityDocs將幫助北海康成達成這些實務標準，同時確保申辦方的法規遵循性和透明性。」

附加資訊

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關於北海康成

北海康成是一家新藥創製公司，致力於開發和商品化罕見疾病藥物和標靶腫瘤特藥，尤其關注存在大量未被滿足或急需的臨床需求的領域。

北海康成是中國罕見疾病領域的領跑者，也是中國罕見疾病聯盟的發起單位。與藥明生物達成全球策略合作，共同開發有針對性的罕見疾病療法，並最終實現商品化；還與韓國綠十字公司（GC Pharma）簽署了治療黏多醣貯積症Ⅱ型（韓特氏症）藥物Hunterase®（海芮思®）的大中華區專有權合約，Hunterase®已在11個國家上市，也與9月獲得NMPA的核准在中國上市。

北海康成也擁有腫瘤產品管線，其中包括與Puma Biotechnology（那斯達克代碼: PBYI）簽署的NERLYNX®在大中華區進行開發和商品化的專有權合約並於近期獲得中國大陸、香港和臺灣上市核准；還有其他幾款創新候選藥物的專有權合約。

北海康成創辦人、董事長及執行長薛群博士，曾任美國健贊公司（Genzyme）高階主管及健贊中國區第一任總經理，是一位兼具國際視野和多年本土實戰經驗的創業家和複合型管理者。

。有關更多資訊，請造訪canbridgepharma.com。

關於Veeva Systems

Veeva Systems Inc.是全球採用雲端運算模式的解決方案領導者。Veeva致力於提供創新的技術架構，卓越的產品服務，努力協助客戶取得成功，為全球超過850家客戶提供服務，從全球最大的製藥公司到新興的生物技術公司均囊括其中。Veeva的總部位於舊金山灣區，並在北美、歐洲、亞洲和拉丁美洲設有辦事處。有關更多資訊，請造訪veeva.com。

前瞻性聲明

本新聞稿包含前瞻性陳述，包括對Veeva產品和服務的市場需求和接受程度，使用Veeva產品和服務的結果以及普遍業務條件，尤其是生命科學行業。本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述均根據Veeva的歷史表現以及其當前的計畫、估算和期望，並不代表此類計畫、估算或期望將得以實現。這些前瞻性陳述代表了Veeva截至本新聞發布之日的期望。隨後發生的事件可能會導致這些期望發生變化，Veeva不承擔任何將來更新前瞻性聲明的義務。這些前瞻性陳述受到已知和未知風險和不確定性的影響，可能導致實際結果產生重大差異。可能影響Veeva財務業績的其他風險和不確定性已包含在截至2020年1月31日的10-K表中的標題為《風險因素》和《管理階層對財務狀況和經營成果的討論和分析》的內容中。此部分內容可以在公司網站veeva.com的「投資人」部分找到，也可以在SEC的網站sec.gov上找到。Veeva不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中將包含有關可能影響實際結果的潛在風險的更多資訊。

[i] GxP準則旨在確保受管制行業的企業生產的產品在整個生產過程中均符合嚴格的品質標準，並且安全且適合使用。

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