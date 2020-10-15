北海康成携手Veeva Vault QualityDocs共建信息化合规平台

中国，北京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Veeva Systems（纽交所：VEEV）今天宣布，北海康成制药公司已采用Veeva Vault QualityDocs。北海康成是一家全球生物制药公司，开发用于治疗中国和其他市场罕见疾病的创新药物。

北海康成质量负责人Jenny Tao表示：“北海康成正使用Vault QualityDocs来支持和扩展我们全球的临床试验，同时确保质量与合规性，并随时做好审计准备。它安全且易于使用，无需大量的IT支持，用户可以轻松地应用和访问，能够帮助我们将更多的拯救生命疗法推向全球市场。“

Jenny还表示“我们的团队现在能够轻松地查找、修改和发布文档，在整个临床试验过程中，可以从世界各地访问文档。这就节省了大量的时间和资源，并能支持知识共享，提高整个研究的质量。”

Vault QualityDocs 是基于云端的控制和管理应用程序。它提供自动化的工作流程和全面的审计跟踪功能，从而降低了合规风险和运营成本。它加快了审查和批准过程，增进了标准操作程序（SOP）和其他良好规范（GxP）准则[i]在员工和合作伙伴之间的共享。

Veeva Vault中国研发解决方案业务总监王非表示：“在采用Vault QualityDocs之前，北海康成使用的是纸质系统，这既浪费时间又浪费资源。他们现在已采用Vault QualityDocs，员工可以将更多关注在业务上，而不用花费在培训或文档上，同时又能满足质量保证的要求。”

王先生表示：“在全球临床试验中，质量保证对于良好的临床和生产实践至关重要。Vault QualityDocs将帮助北海康成达成这些实践标准，同时确保申办方的合规性和透明性。“

附加信息

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关于北海康成

北海康成是一家新药创制公司，致力于开发和商业化罕见病药物和靶向肿瘤特药，尤其关注存在大量未被满足或急需的临床需求的领域。

北海康成是中国罕见病领域的领跑者，也是中国罕见病联盟的发起单位。与药明生物达成全球战略合作，共同开发有针对性的罕见病疗法，并最终实现商业化；还与韩国绿十字公司（GC Pharma）签署了治疗黏多糖贮积症Ⅱ型（亨特综合征）药物Hunterase®（海芮思®）的大中华区独占许可协议，Hunterase®已在11个国家上市，也与9月获得NMPA的批准在中国上市。

北海康成也拥有肿瘤产品管线，其中包括与Puma Biotechnology（纳斯达克代码: PBYI）签署的NERLYNX®在大中华区进行开发和商业化的独占许可协议并于近期获得中国大陆、香港和台湾上市批准；还有其他几款创新候选药物的独占许可协议。

北海康成创始人、董事长及首席执行官薛群博士，曾任美国健赞公司（Genzyme）高管及健赞中国区第一任总经理，是一位兼具国际视野和多年本土实战经验的创业家和复合型管理者。

。有关更多信息，请游览canbridgepharma.com。

关于Veeva Systems

Veeva Systems Inc.是全球基于云计算模式的解决方案领导者。Veeva致力于提供创新的技术架构，卓越的产品服务，努力协助客户取得成功，为全球超过850家客户提供服务，从全球最大的制药公司到新兴的生物技术公司均囊括其中。Veeva的总部位于旧金山湾区，并在北美、欧洲、亚洲和拉丁美洲设有办事处。有关更多信息，请游览veeva.com。

前瞻性声明

本新闻稿包含前瞻性陈述，包括对Veeva产品和服务的市场需求和接受程度，使用Veeva产品和服务的结果以及普遍业务条件，尤其是生命科学行业。本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述均基于Veeva的历史表现以及其当前的计划、估算和期望，并不代表此类计划、估算或期望将得以实现。这些前瞻性陈述代表了Veeva截至本新闻发布之日的期望。随后发生的事件可能会导致这些期望发生变化，Veeva不承担任何将来更新前瞻性声明的义务。这些前瞻性陈述受到已知和未知风险和不确定性的影响，可能导致实际结果产生重大差异。可能影响Veeva财务业绩的其他风险和不确定性已包含在截至2020年1月31日的10-K表中的标题为《风险因素》和《管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析》的内容中。此部分内容可以在公司网站veeva.com的“投资者”部分找到，也可以在SEC的网站sec.gov上找到。Veeva不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中将包含有关可能影响实际结果的潜在风险的更多信息。

[i] GxP准则旨在确保受管制行业的企业生产的产品在整个生产过程中均符合严格的质量标准，并且安全且适合使用。