Estrellas de Hollywood de origen latino se unen a estudiantes y líderes estatales en Facebook Live para discutir la preparación para desastres y cómo hacer frente a la COVID-19

SACRAMENTO, California--(BUSINESS WIRE)--Mientras que la COVID-19 y los incendios forestales siguen amenazando a los californianos, un grupo de destacados actores y dirigentes del estado se unen para proporcionar información vital sobre los problemas urgentes que enfrenta la gente de California, con especial atención a los 16 millones de residentes de origen latino, o «Latinx», que representan casi el 40 % de la población del estado.

Listos California estrenará un especial InformaGente Extra, el 14 de octubre a las 15:00 (hora del Pacífico) en Facebook Live. Este programa de 30 minutos presenta a los actores Jimmy Smits, Melissa Barrera y Noemi González en una conversación abierta con estudiantes y expertos sobre adolescentes que enfrentan la COVID-19, la preparación de las familias para desastres y la seguridad en la próxima temporada de gripe. Para ver un avance del programa, visite https://bit.ly/2IosTFX.

InformaGente es una serie de conversaciones en línea que empodera a las celebridades latinas de California para construir una preparación para desastres. Listos California produce la serie con la Fundación Nacional Hispana para las Artes y con el apoyo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (League of United Latin American Citizens, LULAC).

Entre los funcionarios públicos de California que se unieron a la conversación se encuentran el secretario de estado Alex Padilla, el fiscal general Xavier Becerra, el comisionado de seguros Ricardo Lara, la cirujana general Dra. Nadine Burke Harris, la Dra. Diana E. Ramos del Departamento de Salud Pública y Liliana Encinas del Departamento de Bomberos de la ciudad de Santa Bárbara.

InformaGente Extra también presenta a los estudiantes de la escuela secundaria Carson en Los Ángeles, cuya producción escénica de In the Heights fue cancelada de manera abrupta por la pandemia. Los miembros del elenco hablarán con las estrellas de la película In the Heights, también retrasada por la COVID-19, sobre el impacto de la pandemia en sus vidas, esperanzas y sueños de una carrera en el teatro.

«La pandemia golpea con especial fuerza a la población de origen latino con más de 335 000 casos de coronavirus, más del 60 % del total de casos en California», explicó Justin Knighten, copresidente de Listos California. «Reunimos a las estrellas “Latinx” de Hollywood con personas destacadas del servicio público para llevar información crítica a comunidades diversas y vulnerables sobre la COVID-19 y la preparación para desastres».

Los episodios anteriores de InformaGente, en inglés y español, están disponibles en Listos California.

NOTA PARA LOS EDITORES Y PRODUCTORES: Para obtener un ejemplar anticipado de InformaGente Extra, póngase en contacto con Caslon.Hatch@wardcirclestrategies.com.

Para obtener más información: Guía de preparación para desastres de Listos California.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.