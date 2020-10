PierianDx e Pillar Biosciences anunciam parceria para apoiar o tratamento de precisão do câncer

ST. LOUIS & NATICK, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--A PierianDx, empresa líder em informática de genômica clínica, e a Pillar Biosciences, uma empresa líder em oncologia clínica de sequenciamento de próxima geração, anunciaram hoje uma parceria que permite à Pillar Biosciences vender diretamente o relatório genômico clínico da PierianDx em combinação com seus ensaios de perfil de câncer. Sob o acordo, a PierianDx integrará o pipeline de bioinformática PiVAT® da Pillar Biosciences no ambiente da PierianDx para fornecer aos usuários uma implementação acelerada, incluindo filtros de variante específicos de ensaio, para produzir os melhores relatórios genômicos clínicos da classe e permitir uma solução completa de amostra-para-resposta.

Laboratórios em todo o mundo usam os ensaios da Pillar Biosciences para detectar variantes genéticas essenciais para o câncer e outras doenças. Os painéis direcionados da Pillar Biosciences utilizam uma química de enriquecimento proprietária, a SLIMamp®, que permite a amplificação rápida e automatizada de amplicons sobrepostos em um único tubo usando entradas mínimas de amostra. O pipeline de bioinformática complementar da Pillar Biosciences, PiVAT®, é otimizado para a eficiência, reduzindo o teste de reflexo e permitindo a chamada de variantes de baixa frequência para cada tipo de variante enquanto consome recursos de computação limitados. A PierianDx fornece o Clinical Genomics Workspace™, que consiste em um software intuitivo e uma base de conhecimento clínica robusta que transforma as informações variantes em um relatório altamente estruturado e abrangente pronto para o médico.

A simplificação do NGS juntamente com a interpretação e relatórios genômicos clínicos, especialmente para painéis sofisticados, continua demorada e desafiadora. Ao empacotar os painéis da Pillar Biosciences com o relatório da PierianDx, o resultado será um relatório genômico clínico pronto que é otimizado para cada ensaio. Além disso, a solução estará disponível para clientes globalmente por meio de instâncias de nuvem seguras e, no caso de regiões europeias, em conformidade com o Regulamento de Proteção Global de Dados (Global Data Protection Regulation, GDPR). Como resultado, laboratórios e organizações de saúde em todo o mundo terão um método altamente confiável para fornecer esses testes para permitir diagnósticos e tratamentos de precisão para seus pacientes.

“Os ensaios da Pillar Biosciences fornecem detecção robusta para todos os tipos de variantes em um fluxo de trabalho simplificado”, afirma Gang Song, PhD, CEO da Pillar Biosciences. “Ao otimizar filtros de variantes e se integrar ao pipeline PiVAT, a PierianDx está otimizando a interpretação e os relatórios, o que agrega valor substancial para nossos clientes.”

Rakesh Nagarajan, MD, PhD e Fundador e Diretor Técnico e Visionário da PierianDx, acrescenta: “Estamos entusiasmados em fornecer este suporte para os ensaios da Pillar Biosciences. Conforme o mercado muda para ensaios mais sensíveis no espaço de LDT e os principais fabricantes de ensaios buscam a aprovação do diagnóstico in vitro (IVD), estamos comprometidos em enfrentar os desafios que surgem de uma complexidade ainda maior no processo de interpretação e relatório.”

Sobre a PierianDx

Fundada em 2014 na Washington University em St. Louis, a PierianDx está focada no avanço do diagnóstico de câncer e em tornar a terapêutica direcionada mais acessível aos sistemas de saúde, laboratórios e pacientes em todo o mundo. Suas tecnologias de genômica clínica líderes da indústria, laboratório credenciado CAP e CLIA, base de conhecimento pronta para IVD e solução de relatórios e experiência oferecem a abordagem mais integrada, confiável e colaborativa em todo o espectro de atendimento clínico. De sequenciamento genômico e informática biomédica no laboratório a relatórios e suporte a decisões ao lado do paciente, a PierianDx impulsiona a adoção da genômica no atendimento clínico e acelera a luta contra o câncer somático e doenças hereditárias da linhagem germinativa. www.pieriandx.com.

Sobre a Pillar Biosciences

A Pillar Biosciences é uma empresa de diagnóstico clínico de câncer baseada em Boston, Massachusetts, e Xangai, China. Nossas tecnologias de detecção de variantes automatizadas fornecem resultados robustos com tempos de resposta rápidos por meio de fluxos de trabalho NGS simplificados. Nossos produtos baseados em SLIMamp® e PiVAT® ajudam laboratórios de referência de alto rendimento e laboratórios de oncologia clínica a tornar prática a medicina de precisão, aumentando sua produtividade diagnóstica.

