PierianDx et Pillar Biosciences annoncent un partenariat pour soutenir les soins de précision contre le cancer

ST. LOUIS et NATICK, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--PierianDx, la principale société en informatique de génomique clinique, et Pillar Biosciences, société leader en oncologie clinique de séquençage de nouvelle génération, ont annoncé aujourd’hui un partenariat qui va permettre à Pillar Biosciences de vendre directement les rapports de génomique clinique de PierianDx en combinaison avec ses tests de profilage du cancer. Selon les termes de l’accord, PierianDx intégrera le pipeline bioinformatique PiVAT® de Pillar Biosciences dans l’environnement PierianDx afin de fournir aux utilisateurs une mise en œuvre accélérée, ainsi que des filtres de variantes spécifiques aux tests, afin de produire les rapports de génomique clinique les meilleurs de leur catégorie, ce qui offrira une solution complète allant de l’échantillon à la réponse.

Les laboratoires du monde entier utilisent les tests de Pillar Biosciences pour détecter des variantes génétiques pivots du cancer et d’autres maladies. Les panels ciblés de Pillar Biosciences s’appuient sur une chimie d’enrichissement exclusive, SLIMamp®, qui permet une amplification rapide et automatisée des amplicons dans un seul tube à partir d’un échantillonnage minimum. Le pipeline bioinformatique complémentaire de Pillar Biosciences, PiVAT®, est optimisé pour plus d’efficacité, réduisant les tests réflexes et offrant une variante à basse fréquence qui permet de détecter chaque type de variante tout en consommant peu de ressources informatiques. PierianDx fournit le Clinical Genomics Workspace™, qui consiste en un logiciel intuitif et une solide base de connaissances cliniques. Ce logiciel transforme les informations sur les variantes en un rapport hautement structuré et complet prêt à être utilisé par le médecin.

La rationalisation du SNG, l’interprétation génomique clinique et la production de rapports restent longues et difficiles, surtout quand il s’agit de panels sophistiqués. En combinant les panels de Pillar Biosciences avec les rapports de PierianDx on obtiendra un rapport génomique clinique très approfondi et optimisé pour chaque test. En outre, la solution sera disponible pour les clients du monde entier via des instances cloud sécurisées et, dans le cas des régions européennes, conformes au Règlement général sur la protection des données (RGPD). En conséquence, les laboratoires et les organisations de soins de santé du monde entier disposeront, pour fournir ces tests, d’une méthode hautement fiable, ce qui rendra possible des diagnostics et des traitements de haute précision pour leurs patients.

« Les tests de Pillar Biosciences apportent une détection robuste pour tous les types de variantes dans le cadre d’un flux de travail simplifié », a déclaré Gang Song, PhD, PDG de Pillar Biosciences. « En optimisant les filtres de variantes et en les intégrant au pipeline PiVAT, PierianDx rationalise l’interprétation et la production de rapports, permettant à nos clients de bénéficier d’une valeur substantielle supplémentaire. »

Rakesh Nagarajan, docteur en médecine, PhD et fondateur, directeur technique et visionnaire de la société PierianDx, a ajouté : « Nous sommes ravis d’apporter ce soutien aux tests de Pillar Biosciences. Alors que b le marché évolue vers des tests plus sensibles dans l’espace des TDL et que les principaux fabricants de tests recherchent une approbation de diagnostic in vitro (DIV), nous sommes déterminés à relever les défis qui découlent d’une complexité encore plus grande dans le processus d’interprétation et de production de rapports. »

À propos de PierianDx

Fondée en 2014 à l’université Washington de Saint-Louis, PierianDx a pour mission de faire progresser le diagnostic du cancer et de rendre les thérapies ciblées plus accessibles aux systèmes de santé, aux laboratoires et aux patients du monde entier. Ses technologies de génomique clinique de pointe, son laboratoire accrédité CAP (College of American Pathologists) et CLIA (Clinical Laboratory Improvement Amendments), sa base de connaissances et sa solution de rapports prêtes pour le DVI, ainsi que son expertise fournissent l’approche la plus intégrée, la plus fiable et la plus collaborative qui soit à l’ensemble du domaine des soins cliniques. Depuis le séquençage génomique et l’informatique biomédicale en laboratoire jusqu’à la production de rapports et l’aide à la décision au chevet du patient, PierianDx stimule favorise l’adoption de la génomique dans les soins cliniques et accélère la lutte contre le cancer et les maladies germinales héréditaires. www.pieriandx.com

À propos de Pillar Biosciences

Pillar Biosciences est une société de diagnostic clinique du cancer basée à Boston, dans le Massachusetts et à Shanghai, en Chine. Nos technologies automatisables de détection des variantes fournissent des résultats robustes avec des délais d’exécution rapides grâce à des flux de travail SNG rationalisés. Basés sur SLIMamp® et PiVAT®, nos produits aident les laboratoires de référence à haut débit et les laboratoires cliniques d’oncologie à rationaliser la médecine de précision en augmentant leur productivité diagnostique.

