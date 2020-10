ST. LOUIS e NATICK, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--PierianDx, prestigiosa società specializzata in informatica applicata alla genomica clinica, e Pillar Biosciences, importante società operante nel ramo dell’oncologia clinica impegnata nello sviluppo di soluzioni di sequenziamento di prossima generazione, hanno annunciato oggi una collaborazione che permetterà a Pillar Biosciences di vendere il referto di genomica clinica di PierianDx direttamente insieme ai suoi test di caratterizzazione tumorale. Ai sensi del suddetto accordo, PierianDx integrerà la piattaforma bioinformatica PiVAT® di Pillar Biosciences nell’ambiente PierianDx per accelerare l’implementazione da parte degli utenti di, tra le altre cose, filtri per varianti specifiche per test per la generazione dei migliori referti di genomica clinica in assoluto, abilitando nel contempo una soluzione completa ’da campione ad esito’.

Laboratori in tutto il mondo impiegano i test di Pillar Biosciences per rilevare varianti genetiche critiche per il cancro e altre patologie.

