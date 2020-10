ST. LOUIS & NATICK, Mass.--(BUSINESS WIRE)--PierianDx, het toonaangevende bedrijf op het gebied van klinische genomica informatica, en Pillar Biosciences, een toonaangevend bedrijf op het gebied van de volgende generatie sequencing van klinische oncologie, kondigden vandaag een partnerschap aan dat Pillar Biosciences in staat stelt het klinische genoomrapport van PierianDx rechtstreeks te verkopen in combinatie met zijn kanker profileringstests. In het kader van de overeenkomst zal PierianDx de Pillar Biosciences PiVATĀ® bio-informatica pijplijn integreren in de PierianDx omgeving om gebruikers een versnelde implementatie te bieden, inclusief assay-specifieke variantenfilters, om best-in-class klinische genomics-rapporten te produceren en een volledige sample-to-answer oplossing mogelijk te maken.

