Hoffmann Green fournira son ciment bas carbone sans clinker à LG Béton pour la production d’escaliers dans le cadre du chantier emblématique du ‘l1ve’ à Paris

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (Paris:ALHGR) (« Hoffmann Green » ou la « Société »), pionnier du ciment décarboné, annonce qu’il fournira son ciment bas carbone sans clinker pour la production d’escaliers préfabriqués par LG Béton dans le cadre du chantier emblématique du ‘l1ve’ avenue de la Grande Armée à Paris.

Dans le cadre de son partenariat avec LG Béton, acteur majeur au plan européen dans le domaine des éléments préfabriqués en béton, près de 150 escaliers préfabriqués seront construits pour le chantier du ‘l1ve’ à Paris, en utilisant du ciment bas carbone sans clinker Hoffmann Green de technologie H-UKR.

L’utilisation de ciment Hoffmann Green, permettant de réduire de façon très significative les émissions de CO 2 dans la fabrication du béton, s’inscrit parfaitement dans la démarche éco-responsable fixée pour ce chantier d’envergure. En effet, le ‘l1ve’, immeuble iconique de 33 500 m2 sur 9 étages situé au 75, avenue de la Grande Armée, a été conçu par GEC1NA selon les principes de l’économie circulaire et se distingue en étant la première opération de restructuration certifiée HQE Bâtiment durable de niveau « Exceptionnel ». Il a également été lauréat des MIPIM Awards dans la catégorie « Best Futura Project ». Ce bâtiment, pensé comme un véritable lieu de vie et d’expériences, offrira à partir de 2022 un espace unique à ses occupants.

Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Nous sommes très heureux d’annoncer notre participation au chantier emblématique ‘l1ve’, un projet novateur qui est totalement en phase avec l’ADN de Hoffmann Green et cela aux côtés de LG Béton, un partenaire innovant du secteur de la construction, dont nous partageons la vision, et avec qui nous avons déjà collaboré pour les Ateliers de la Gaité Montparnasse. Notre contribution à la réduction de l’impact carbone de ce bâtiment est un nouvel exemple concret, de ce que nous voulons et pouvons développer à plus grande échelle, dans un écosystème vertueux. »

Laurent Guicheteau, Président de LG Béton, ajoute : « Avec Hoffmann Green, partenaire de confiance pour offrir des solutions bas carbone grâce à l’utilisation de ciments sans clinker, nous continuons d’avancer à un rythme soutenu pour fournir des éléments préfabriqués permettant la réduction des bilans carbone de nos clients. Cette nouvelle coopération sur le chantier ‘l1ve’ démontre que décarboner la construction grâce à des innovations n’est plus une ambition abstraite, mais bien une réalité. »

À propos de Hoffmann Green Cement Technologies

Fondé en 2014, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés avec une empreinte carbone significativement réduite par rapport au ciment traditionnel. Pleinement conscient de l’urgence environnementale et de la nécessité de réconcilier secteur de la construction, fabrication du ciment et environnement, le Groupe considère être à l’origine d’une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid et propre, sans clinker. Les ciments Hoffmann Green, fabriqués aujourd’hui sur un premier site industriel 4.0, sans four ni cheminée, en Vendée, adressent l’ensemble des marchés du secteur de la construction et présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr

À propos de LG Béton

LG Béton est une entreprise familiale devenue depuis plus de 25 ans un des tous premiers acteurs au plan national et européen (Angleterre, Luxembourg, Suisse, Belgique…), dans le domaine des éléments préfabriqués en béton : escaliers et Produits Sur Mesure (PSM). L’étendue du savoir-faire LG Béton permet d’intervenir dans différents domaines et métiers : le génie civil, l’habitat, les équipements publics, les travaux publics, le tertiaire. LG Béton reste une entreprise de proximité capable de proposer des solutions personnalisées et des prestations adaptées à chaque besoin. Une maîtrise globale de la production permet la réalisation d’éléments en béton de tout type conformément aux attentes et aux spécificités de chaque projet. En savoir plus sur www.lgbeton.fr