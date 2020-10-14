Velodyne Lidar的Alpha Prime™將迎來黃金期

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) Alpha Prime™感測器旨在為安全運輸提供支援。這是利用Velodyne的360度環繞視圖感知技術來為自動駕駛運輸提供支援的下一代雷射雷達感測器。作為經過十餘年的雷射雷達開發和學習的成果，Alpha Prime是專門為在複雜條件下能夠以高速公路速度自動駕駛運輸而設計的感測器。在一款感測器內將量程、解析度和視場相整合，旨在成為推動汽車和自動駕駛計程車(Robotaxi)公司以及先進駕駛輔助系統(ADAS)的自動駕駛策略的催化劑。

精心設計的Alpha Prime可在嚴峻的環境感知挑戰中提供導航支援。它提供360°水準/ 40°垂直視場、300公尺量程，以及全畫面播放速率下的高解析度和點密度。這些功能在單一設備中的融合可以在廣泛的環境和照明條件下幫助自動駕駛。

Alpha Prime提供高解析度和強大的反射返回，簡化了對車輛、行人及其他障礙物的偵測和追蹤。Alpha Prime提供業界領先的感測器到感測器干擾抑制功能，進一步消除雷射雷達串擾和環境雜訊。此外，無需借助主動冷卻，它也能提供卓越的功率效率和熱性能。

領先的市場地位

憑藉包括Alpha Prime在內的廣泛產品組合，Velodyne已在雷射雷達市場佔據主導地位長達13年。該公司擁有逾300家客戶，包括幾乎所有全球領先的汽車原始設備製造商(OEM)和領先的科技公司。Velodyne在各行各業部署的感測器專案達165個，持續推動全球自動駕駛和安全運輸方面的創新。

最近，Velodyne因其在汽車技術方面的開發、採用及將之融入車輛而榮獲TU-Automotive獎「年度硬體供應商」(Hardware Supplier of the Year)。贏得這座久負盛名的獎項進一步彰顯Alpha Prime等Velodyne創新產品在加快自動駕駛車輛開發和增強先進駕駛輔助系統方面的表現。

Alpha Prime在嚴格的汽車級測試和驗證中表現出強大的穩定性、可靠性和彈性。Velodyne擁有多種符合汽車業生產標準的全球製造資源。透過專有的製程，該公司可量產優質感測器，從而滿足客戶的需求。

Voyage是使用Alpha Prime的自動駕駛計程車公司之一。

Voyage共同創辦人兼執行長Oliver Cameron表示：「Voyage已開發和部署由Velodyne的雷射雷達技術增加動力的自動駕駛汽車。我們的團隊對Alpha Prime的進步感到驚訝，Velodyne的一系列創新也不斷留下令人深刻的印象。」

Alpha Prime還支援各種其他應用，包括行動地圖繪製、機器人和安全等。

卓越的低反射物體探測

Alpha Prime可在城市和高速公路環境等各種環境中實現自動駕駛操作。它可以遠距離探測暗色或低反射物體，例如輪胎、深色車輛、低反射路面和低能見度行人。這款感測器還提供先進的負障礙物感知能力，例如道路上的坑窪和裂縫。

與Alpha Prime相比，相機感測器受到低光照條件影響，難以應付視覺幻象，並且需要相對複雜的計算才能提供距離測量。與雷射雷達相比，另一種感測器類型的雷達解析度較低（> 10公分），因此雷達的3D影像模糊。雷達還難以探測靜止物體，而且通常無法進行精確的物體探測。

促進安全

Alpha Prime感測器每秒產生數百萬個資料點，可以進行精確、可靠的即時導航，從而探測可能構成碰撞威脅的物體、車輛和人員。Alpha Prime可以在雨、雨夾雪和大雪等各種天氣條件下幫助以不同速度行駛的自動駕駛車輛導航道路。配備Alpha Prime的自動駕駛車輛可在不熟悉和動態的環境中安全有效地導航。

規格

如需瞭解更多資訊和產品規格，請按此處：Alpha Prime。

關於Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (NASDAQ: VLDR)透過即時環繞視圖雷射雷達感測器的發明，開創了自動駕駛技術的新紀元。Velodyne是首家公開上市的純雷射雷達公司，並以其突破性的雷射雷達技術的廣泛組合而享譽全球。Velodyne革命性的感測器和軟體解決方案提供的靈活性、品質和性能可滿足各行各業的需求，包括自動駕駛車輛、先進駕駛輔助系統(ADAS)、機器人、無人機(UAV)、智慧城市和安全。透過不斷的創新，Velodyne致力於透過推動所有人的安全運輸來改變生活和社區。如需瞭解更多資訊，請造訪www.velodynelidar.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《美國私人證券訴訟改革法案》中「安全港」條款所定義的「前瞻性陳述」，包括但不限於除了歷史事實之外的所有陳述，同時也包括但不限於有關Velodyne的目標市場、新產品、開發工作、競爭等陳述。本新聞稿中使用的 「估計」、「預計」、「期望」、「預期」、「預測」、「計畫」、「打算」、「認為」、「尋求」、「可能」、「將要」、「應該」、「將來」、「提議」等詞彙，以及這些詞彙變體或類似表達形式（或此類詞彙或表達形式的否定形式）旨在用於識別前瞻性陳述。此類前瞻性陳述不保證未來的業績、狀況或結果，並且涉及大量已知和未知的風險、不確定性、假設及其他重要因素，其中眾多因素不受Velodyne控制，可能導致實際結果與前瞻性陳述中所討論的結果截然相反。可能影響實際結果的重要因素包括Velodyne的成長管理能力；Velodyne執行商業計畫的能力；與Velodyne客戶的產品商品化能力以及這些產品的最終市場接受度有關的不確定性；COVID-19疫情對Velodyne及其客戶業務的不確定影響；與Velodyne對其產品市場規模的估計有關的不確定性；Velodyne產品的市場接受率和接受程度；現有或可能上市的其他與雷射雷達和感測器相關的競爭產品和服務的成功；Velodyne識別和整合併購的能力；與Velodyne當前的訴訟以及與Velodyne有關的潛在訴訟或Velodyne智慧財產權的有效性或可執行性有關的不確定性；以及影響Velodyne產品和服務的需求的總體經濟和市場狀況。除非法律另有規定，無論是由於新資訊的出現或將來事件或任何其它原因，Velodyne均無義務更新或修正任何前瞻性陳述。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。