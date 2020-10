Boingo lança a primeira rede Wi-Fi 6 com cobertura total no GRU Airport – Aeroporto Internacional de Guarulhos

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Boingo Wireless (NASDAQ: WIFI), a líder em distributed antenna system (DAS) e provedor de Wi-Fi, anunciou hoje a implantação pioneira da primeira rede Wi-Fi 6 em aeroportos, com cobertura total, no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos (GRU). A Boingo projetou, instalou e gerencia a rede Wi-Fi 6 “carrier grade”, que utiliza a mais avançada tecnologia Wi-Fi 802.11ax e Passpoint para fornecer aos passageiros velocidades incrivelmente rápidas e baixa latência.

A implantação da rede Wi-Fi 6 no GRU Airport foi projetada para melhorar a experiência de streaming e download de filmes, programas de TV, música, jogos e outros conteúdos, enquanto também suporta atividades online que incluem a verificação de atualizações de voo e clima, serviços a cessionários, e novos protocolos de saúde e segurança. Assinantes de grandes operadoras de telecomunicações como AT&T, Claro e Oi podem se conectar automaticamente e com segurança à rede GRU Wi-Fi 6.

"O lançamento da rede Wi-Fi 6 da Boingo no GRU Airport traz um marco importante no mundo wireless para o aeroporto na era 5G, elevando o nível para uma grande experiência de viagem conectada", disse o CEO da Boingo, Mike Finley. "Nossa rede de host neutra e convergente oferece aos passageiros Wi-Fi rápido e gratuito e é projetada com a tecnologia Passpoint para permitir que as operadoras façam offload perfeitamente de seu tráfego móvel para a rede Wi-Fi 6."

A Boingo é a maior provedora de Wi-Fi aeroportuária das Américas e tem grande presença na América Latina, com atendimento em mais de 50 aeroportos no Brasil. As redes Wi-Fi 6 da empresa atendem aos principais requisitos 5G para alimentar uma ampla gama de casos de sucesso de uso conectado em ambientes densos com maior capacidade, velocidade e escalabilidade. Para lidar efetivamente com as crescentes demandas de tráfego móvel e acomodar casos de uso futuro, como intelligent edge apps, a Boingo arquitetou suas redes Wi-Fi 6 para aumentar a largura de banda, permitindo que mais dispositivos se conectem e reduzam a latência, proporcionando um tempo de resposta mais rápido ao acessar aplicativos on-line.

"Os passageiros do GRU Airport podem desfrutar de até quatro horas de Wi-Fi gratuito, com velocidades incrivelmente rápidas. É uma oferta única na região. Com a nova solução Boingo Wi-Fi 6, o GRU Airport oferecerá um serviço ainda melhor aos passageiros", disse Gustavo Figueiredo, CEO da GRU Airport.

Aeroporto mais movimentado da América do Sul, o GRU Airport atende a cidade de São Paulo, Brasil e tem capacidade para passageiros de 50,5 milhões por ano. O Wi-Fi 6 está disponível em todos os espaços públicos e em todos os terminais. As redes Boingo Wi-Fi 6 são compatíveis com dispositivos Wi-Fi de geração mais antiga, incluindo Wi-Fi 5.

O lançamento do Wi-Fi 6 em todo o GRU Airport adiciona-se aos primeiros da Boingo. Em 2019, a Boingo implantou a primeira rede Wi-Fi 6 conhecida em um aeroporto, o Aeroporto John Wayne (SNA) nos EUA, apoiando operações do edifício administrativo de SNA. Ao longo de seus 20 anos de história, a empresa também implantou novidades pioneiras que incluem a primeira rede comercial DAS, a primeira rede Passpoint e a primeira rede CBRS em um grande aeroporto.

Sobre o GRU Airport

O GRU Airport - Aeroporto Internacional de São Paulo, uma das empresas do consórcio formado pela Invepar (Investimentos e Investimentos em Infraestrutura S.A. e ACSA (Airports Company South Africa), é o maior complexo aeroportuário da América do Sul e também o principal gateway de cargas de produção do Brasil. Em 2019, registrou mais de 43 milhões de pessoas embarcando e desembarcando e lidou com aproximadamente 42% das exportações e importações por via aérea no país.

Sobre a Boingo Wireless

Boingo Wireless, Inc. (NASDAQ: WIFI) ajuda o mundo a estar conectado. Nosso vasto conhecimento em DAS, Wi-Fi e small cells atinge mais de um bilhão de pessoas anualmente, tornando a Boingo uma das maiores provedoras de redes sem fio indoor. Você encontrará a Boingo conectando pessoas e serviços em aeroportos, estádios, bases militares, centros de convenções, comunidades multifamiliares e propriedades comerciais. Para saber mais sobre a história de Boingo, visite www.boingo.com.