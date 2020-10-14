Iksuda Therapeutics與哥廷根大學簽訂授權合約以開發新一代抗體藥物複合體

英格蘭紐卡斯爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--新一代增強型抗體藥物複合體(ADC)的開發者Iksuda Therapeutics (Iksuda)今天宣佈已行使選擇權，從哥廷根大學獲得開發新型腫瘤啟動型前驅藥小分子化學藥物的全球專屬權利，在此之前，雙方成功合作，在ADC格式中示範了該系列。該強效、高選擇性小分子化學藥物系列代表ADC開發中強大的新類別，具有新穎的蛋白質烷基化細胞毒性。Iksuda將推動持續開發和商業化，將可微調的小分子化學藥物系列納入其ADC產品線和小分子化學藥物裝備庫，以針對具有高度未獲滿足需求的血液腫瘤和實體瘤相關提名標的研製同類最佳的ADC治療藥物。

與哥廷根大學的夥伴關係立足於Iksuda根據目標抗原擴大其小分子化學藥物裝備庫並改良ADC設計的承諾。該方案印證了這些強大的細胞毒性藥物採用Iksuda的穩定接合技術(PermaLink®)接合後的腫瘤選擇性活性在提高ADC治療指數中的價值。該小分子化學藥物系列的新穎蛋白質烷基化作用方式有別於該領域的主要關注點，即鏈內或DNA鏈間交叉鏈結，為抵禦抗藥機制帶來效益。透過PermaLink技術與蛋白質烷基化前驅藥的結合，該公司旨在促成對腫瘤殺傷力更強、安全指數更高、能克服潛在腫瘤抗藥性的更強大ADC的差異化開發。

Iksuda最近獲得LegoChem Biosciences (“LCB”)的CD19標的ADC的許可，用於治療難治性B細胞癌，包括彌漫性大B細胞淋巴瘤和布凱特氏淋巴瘤，展示了前驅藥方法對標靶癌症治療的潛在價值。該ADC包含LCB的前驅藥DNA交叉鏈結小分子化學藥物，其臨床前資料證實治療指數顯著高於對照藥。根據更廣泛的協議，公司已獲得LCB前驅藥小分子化學藥物平臺的使用權，用於提名的Iksuda標的。

Iksuda Therapeutics執行長Dave Simpson博士表示：「Iksuda與Lutz Tietze教授領導的哥廷根大學的成功夥伴關係及隨後的授權合約，展示了我們建立和改善ADC開發之道的持續工作。我們正在成功回應全業界的挑戰，即開發治療所有癌症病患的能力。Iksuda仍然專注於透過我們的內部和外部產品線，建立治療指數更高的下一代ADC產品線，利用我們對該領域的深刻理解並接受高度未獲滿足臨床需求的目標領域的挑戰。」

哥廷根大學技術轉讓組織MBM ScienceBridge執行長Jens-Peter Horst博士表示：「該協議是多年學術研究和開發工作成功轉化為極有前景的創新抗癌藥的典範。」

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