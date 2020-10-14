Iksuda Therapeutics与哥廷根大学签订许可协议以开发新一代抗体药物螯合物

英格兰纽卡斯尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--新一代增强型抗体药物螯合物(ADC)的开发者Iksuda Therapeutics (Iksuda)今天宣布已行权，从哥廷根大学获得开发新型肿瘤激活型前药毒素的全球排他性权益，在此之前，双方成功合作，在ADC格式中示范了该系列毒素。该高效价、高选择性毒素系列代表ADC开发中一个强大的新类别，具有新颖的蛋白质烷基化细胞毒性。Iksuda将推动持续开发和商业化，将可微调毒素系列纳入其ADC产品线和毒素装备库，研制针对具有高度未获满足需求的血液肿瘤和实体瘤相关提名靶点的同类最佳ADC治疗药物。

与哥廷根大学的伙伴关系立足于Iksuda根据靶点抗原扩展其毒素装备库并优化ADC设计的承诺。该项目印证了这些强大的细胞毒性药物采用Iksuda的稳定螯合技术(PermaLink®)螯合后的肿瘤选择性活性在提高ADC治疗指数中的价值。该毒素系列的新颖蛋白质烷基化作用方式有别于该领域的主要关注点即链内或DNA链间交联，为抵御耐药机制带来收益。通过PermaLink技术与蛋白质烷基化前药相结合，该公司旨在实现肿瘤杀伤力更强、安全指数更高、能克服潜在肿瘤抗药性的更强大ADC的差异化开发。

Iksuda最近获得LegoChem Biosciences (“LCB”)的CD19靶向ADC的许可，用于治疗难治性B细胞癌，包括弥漫性大B细胞淋巴瘤和伯基特淋巴瘤，展示了前药方法对靶向癌症治疗的潜在价值。该ADC包含LCB的前药DNA交联毒素，其临床前数据证实治疗指数显著高于对照药。根据一项更宽泛的协议，公司已获得LCB前药毒素平台的使用权，用于提名的Iksuda靶点。

Iksuda Therapeutics首席执行官Dave Simpson博士表示：“Iksuda与Lutz Tietze教授领导的哥廷根大学的成功伙伴关系及随后的许可协议，展示了我们建立和完善ADC开发之道的持续工作。我们正在成功回应全行业挑战，即有能力治疗所有的癌症患者。Iksuda仍然专注于通过我们的内部和外部产品线建立治疗指数更高的下一代ADC产品线，利用我们对该领域的深刻理解并接受高度未获满足临床需求的目标领域的挑战。”

哥廷根大学技术转让组织MBM ScienceBridge首席执行官Jens-Peter Horst博士表示：“该协议是多年学术研究和开发工作成功转化为极有前景的创新抗癌药的典范。”

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