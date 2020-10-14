Velodyne Lidar宣佈與百度簽訂為期三年的銷售協議

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR)今日宣佈與百度簽訂了為期三年的Alpha Prime™雷射雷達感測器銷售協議。Alpha Prime感測器將用於自動駕駛應用。Velodyne將憑藉低成本、大規模生產，為百度及其「阿波羅」(Apollo)計畫合作夥伴提供實惠的價格。

百度和百度的「阿波羅」計畫（開源自動駕駛軟體平臺）選中Alpha Prime是因為其量程、解析度和視野全部能夠滿足自動駕駛汽車的高性能要求。高品質3D雷射雷達視覺是自動駕駛車輛準確感知環境的關鍵部分。

Alpha Prime感測器每秒產生數百萬個資料點，從而可以進行精確、可靠的即時導航，並探測可能構成碰撞威脅的物體、車輛和人。Alpha Prime可以協助以各種速度行駛的自動駕駛車輛進行道路導航，以及在下雨、雨夾雪和大雪等各種道路條件下行駛。這款強大的雷射雷達將提升車輛能力。

自2016年以來，百度一直是Velodyne的策略性投資者。百度和Velodyne共同致力於提高道路的自動駕駛性和安全性。

百度高級光學工程師Yaoming Shen表示：「在履行我們的智慧駕駛使命時，百度與Velodyne等創新領導者合作，為所有人帶來安全、高效的自動駕駛體驗。」

Velodyne Lidar亞洲區執行總監翁煒表示：「 Velodyne高度重視與策略性業務合作夥伴和投資者百度的關係，我們全心全意致力於在中國市場的聯合工作。他們是智慧駕駛技術和部署的開拓者，其成就和影響力遍及全球市場。Alpha Prime可為自動駕駛車輛提供安全、高效的導航。」

Velodyne的Alpha Prime是下一代雷射雷達感測器，利用Velodyne獲專利的360度環景感知技術來為自動駕駛出行提供支援。Alpha Prime是經過十多年雷射雷達開發和學習的成果，可為城市和高速公路環境等各種道路狀況下的自動駕駛操作提供支援。Velodyne在美國、日本和泰國等擁有多處製造資源，可大規模生產符合客戶需求的優質感測器。

關於Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (NASDAQ: VLDR)以即時環景雷射雷達感測器的發明，開創了自動駕駛技術的新紀元。Velodyne是首家公開上市的雷射雷達單一業務經營公司，並以其突破性的雷射雷達技術的廣泛組合而享譽全球。Velodyne革命性的感測器和軟體解決方案提供的靈活性、品質和性能可符合各行各業的需求，包括自動駕駛車輛、先進駕駛輔助系統(ADAS)、機器人、無人機(UAV)、智慧城市和安全防護。透過不斷的創新，Velodyne致力於推進所有人的安全出行來改變生活和社區。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.velodynelidar.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《美國私人證券訴訟改革法》中「安全港」條款所定義的「前瞻性陳述」，包括但不限於除了歷史事實之外的所有陳述，同時也包括但不限於有關Velodyne的目標市場、新產品、開發工作、競爭等陳述。本新聞稿中使用的 「估計」、「預計 」、「期望 」、「預期 」、「預測 」、「計畫 」、「打算 」、「認為 」、「尋求 」、「可能 」、「將要 」、「應該 」、「將來 」、「提議 」等詞語，以及這些詞語的變化形式或類似表達形式（或此類詞語或表達形式的否定形式），旨在用於識別前瞻性陳述。此類前瞻性陳述不保證未來的業績、狀況或結果，並且涉及大量已知和未知的風險、不確定性、假設及其他重要因素，其中眾多因素不受Velodyne控制，可能導致實際結果與前瞻性陳述中所討論的結果截然不同。可能影響實際結果的重要因素包括Velodyne的成長管理能力；Velodyne執行商業計畫的能力；與Velodyne客戶的產品商業化能力以及這些產品的最終市場接受度有關的不確定性；COVID-19疫情對Velodyne及其客戶業務的不確定影響；與Velodyne對其產品市場規模的估計有關的不確定性；Velodyne產品的市場接受率和接受程度；現有或可能上市的其他與雷射雷達和感測器相關的競爭產品和服務的成功；Velodyne識別和整合購併的能力；與Velodyne目前的訴訟以及與Velodyne有關的潛在訴訟或Velodyne智慧財產權的有效性或可執行性有關的不確定性；以及影響Velodyne產品和服務需求的整體經濟和市場狀況。除非法律另有規定，無論是由於新資訊的出現或未來事件或任何其它原因，Velodyne均無義務更新或修正任何前瞻性陳述。

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