Stork 3-jarig onderhoudscontract gegund door NAM, de joint venture van Shell en Esso in Nederland

IRVING, Texas & UTRECHT, Nederland--(BUSINESS WIRE)--Fluor Corporation (NYSE: FLR) maakte vandaag bekend dat Stork, onderdeel van het Diversified Services-segment van Fluor, een driejarig onderhoudscontract is gegund door de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij), een joint venture van Shell en Esso in Nederland. Fluor boekte de nog niet bekendgemaakte contractwaarde in het derde kwartaal van 2020.

Stork zal al het dagelijkse onderhoud en de snelle-responsservices, alsmede het leveren van technologische, project- en verbeteringsgerelateerde diensten voor haar rekening nemen voor de drie NAM onshore-productiegebieden, waaronder alle onbebouwde gebieden en herontwikkelingsgebiedsprojecten in Nederland.

“We zijn er erg blij mee dat NAM Stork heeft gekozen als haar partner van keuze voor de komende jaren,” aldus Taco de Haan, president van Stork. “Stork ligt op één lijn met de inzet van de NAM om het beste late-life-asset-bedrijf van de wereld te zijn in een snel veranderende energiemarkt en we zullen ons volledig inzetten om de NAM op dit traject te ondersteunen.”

“Deze gunning bevestigt het vermogen van Stork om waarde te creëren, concurrerend te zijn wat betreft de kosten en veilig en uitmuntend te presteren in samenwerking met onze klanten,” aldus Alejandro Escalona, regionaal vice president Europa van Stork.

“Ik kijk ernaar uit onze samenwerking met onze langetermijnpartner Stork via deze overeenkomsten te versterken. Stork biedt de NAM geweldige aanvullende mogelijkheden en ik kijk er naar uit om gezamenlijk prestaties te leveren op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu, kosten en productieve tijd van operaties die leidend zijn voor de sector,” aldus Wessel de Haas, assetmanager onshorelocaties van de NAM.

Het driejarige onderhoudscontract is in augustus 2020 van start gegaan en heeft verlengingsopties. Stork levert de NAM al meer dan 20 jaar onderhoudsoplossingen.

Over Stork

Stork, een bedrijf van Fluor, verbetert voortdurend de prestaties van de activa van zijn klanten door een breed scala aan geïntegreerde, innovatieve en data-gedreven oplossingen, van bedrijfsactiviteiten en onderhoud tot turnarounds en modificaties. We leggen ons toe op het duurzaam en succesvol uitbreiden van de bedrijven van onze klanten door het vaststellen van nieuwe normen voor uitmuntendheid in activabeheer. Onderbouwd door onze kernwaarden – veiligheid, integriteit, teamwork, klantgerichtheid en uitmuntendheid – streven wij ernaar het referentiepunt van onze bedrijfstak te zijn, overal en iedere dag weer. Bezoek voor meer informatie www.stork.com of volg ons op Twitter via @StorkTS, LinkedIn.

Over Fluor Corporation

Fluor Corporation (NYSE: FLR) is een wereldwijd technologisch, inkoop-, fabricage-, constructie- en onderhoudsbedrijf met projecten en kantoren op zes continenten. De 45.000 medewerkers van Fluor bouwen aan een betere wereld en leveren duurzame oplossingen door het ontwerpen, bouwen en onderhouden van veilige, goed uitgevoerde projecten. Fluor had in 2019 een winst van $ 14,3 miljard en staat op de 181e plaats op de lijst van Fortune 500-bedrijven. Het hoofdkantoor van Fluor is in Irving Texas en het bedrijf is haar klanten al meer dan 100 jaar van dienst. Ga voor meer informatie naar www.fluor.com of volg Fluor op Twitter, LinkedIn, Facebook en YouTube.

