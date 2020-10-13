Boom Supersonic推出部分零件由VELO3D 3D列印的XB-1飛機

XB-1將帶著3D鈦列印元件進行試飛，其中大多數元件用於執行關鍵的引擎操作。所有這些零件均由VELO3D的Sapphire系統製造。圖片提供：Boom Supersonic和VELO3D

XB-1將帶著3D鈦列印元件進行試飛，其中大多數元件用於執行關鍵的引擎操作。所有這些零件均由VELO3D的Sapphire系統製造。圖片提供：Boom Supersonic和VELO3D

加州坎貝爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--數位製造的創新者VELO3D今天宣佈，VELO3D的Sapphire 3D金屬印表機為Boom Supersonic的XB-1飛機製造了21個硬體元件。Boom今天在其位於科羅拉多州森特尼爾的機庫中為XB-1揭幕，標誌著超音速旅行的商業可行性轉捩點，也展示了積層製造(AM)或3D列印在進行創新和加速產品開發中所表現出來的強大力量。

VELO3D執行長兼創辦人Benny Buller表示：「由於在空氣動力學設計方面必須同時滿足卓越的耐用性和高溫工作的挑戰性要求，飛機硬體尤其難以利用3D金屬列印的方式製造。但VELO3D的技術能夠生產輕薄、複雜的設計，滿足最嚴苛操作條件下的任務關鍵型應用要求。我們與Boom的合作夥伴關係是金屬積層製造產業的真正進步，而XB-1超音速飛機則是航空工業的革命性產品。」

Boom Supersonic和VELO3D於2019年宣佈建立合作夥伴關係，以製造複雜的飛機硬體來建造XB-1，並在VELO3D的Sapphire系統上進行了一系列鑑定試驗。列印的鈦零件用於引擎硬體、環境控制系統和結構件。其幾何設計特徵包括具有高縱橫比的高而薄外壁，這些外壁本身難以用傳統製程（例如焊接和鑄造）或大多數現有的3D列印技術來製造。VELO3D獨特的SupportFree列印製程支援前所未有的設計自由度和品質管制，消除了飛機設計創新中的製造限制。在此可瞭解與Boom Supersonic合作的更多資訊。

Boom Supersonic XB-1生產負責人Mike Jagemann表示：「我們堅信超音速是飛行的未來，感謝VELO3D幫助我們以XB-1達成這一目標。」

XB-1是世界上第一個獨立開發的超音速噴射飛機。它將用於驗證Boom未來的商業客機Overture的關鍵科技，例如先進的碳纖維複合材料結構、電腦最佳化的高效空氣動力學設計，和高效的超音速推進系統。XB-1是多年開發努力的最終產品，包括多次風洞試驗、數十種結構測試、數百次模擬反覆運算，以及數萬小時的工作。

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