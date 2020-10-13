Boom Supersonic推出部分零件由VELO3D 3D打印的XB-1飞机

XB-1将带着3D钛打印组件进行试飞，其中大多数组件用于执行关键的发动机操作。所有这些部件均由VELO3D的Sapphire系统制造。图片提供：Boom Supersonic和VELO3D

XB-1将带着3D钛打印组件进行试飞，其中大多数组件用于执行关键的发动机操作。所有这些部件均由VELO3D的Sapphire系统制造。图片提供：Boom Supersonic和VELO3D

加州坎贝尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--数字制造的创新者VELO3D今天宣布，VELO3D的Sapphire 3D金属打印机为Boom Supersonic的XB-1飞机制造了21个硬件组件。Boom今天在其位于科罗拉多州森特尼尔的机库中为XB-1揭幕，标志着超音速旅行的商业可行性转折点，也展示了增材制造(AM)或3D打印在实现创新和加速产品开发中所表现出来的强大力量。

VELO3D首席执行官兼创始人Benny Buller表示：“由于在空气动力学设计方面必须同时满足卓越的耐用性和高温工作的挑战性要求，飞机硬件尤其难以通过3D金属打印的方式来制造。但VELO3D的技术能够生产轻薄、复杂的设计部件，满足最苛刻工作条件下的任务关键型应用要求。我们与Boom的合作伙伴关系是金属增材制造行业的一项真正进步，而XB-1超音速飞机则是航空工业的革命者。”

Boom Supersonic和VELO3D于2019年宣布建立合作，以制造复杂的飞机硬件来组建XB-1，并在VELO3D的Sapphire系统上进行了一系列鉴定试验。打印的钛零件用于发动机硬件、环境控制系统和结构件。其几何设计特征包括具有高纵横比的高而薄的外壁，这些外壁本身难以通过传统工艺（例如焊接和铸造）或大多数现有的3D打印技术来制造。VELO3D独特的SupportFree打印工艺支持前所未有的设计自由度和质量控制，消除了飞机设计创新中的制造限制。在此可了解与Boom Supersonic合作的更多信息。

Boom Supersonic XB-1生产负责人Mike Jagemann表示：“我们坚信超音速是飞行的未来，我们感谢VELO3D帮助我们通过XB-1实现了这一目标。”

XB-1是世界上第一个独立开发的超音速喷气飞机。它将用于验证Boom未来的商业客机Overture的关键技术，例如先进的碳纤维复合材料结构、计算机优化的高效空气动力学设计，和高效的超音速推进系统。XB-1是多年开发工作的最终产品，包括多次风洞试验，数十种结构测试，数百次仿真迭代，以及数万小时的工作。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。