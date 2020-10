CGTN : "Réforme et ouverture" restent le thème de la visite de Xi Jinping dans la province chinoise du Guangdong

CGTN: 'Reform and Opening-Up' Remains Theme of Xi Jinping's Visit to China's Guangdong Province

BEIJING--(BUSINESS WIRE)--Le président chinois Xi Jinping est arrivé lundi dans la province de Guangdong, dans le sud de la Chine, pour commencer sa tournée d'inspection. C'est sa 12e visite intérieure cette année et sa troisième à Guangdong depuis le 18e Congrès national du Parti communiste chinois (PCC).

"Réforme et ouverture" sont restés les maîtres mots lors de ses trois visites à Guangdong en 2012, 2018, 2020, respectivement.

Protéger l'héritage culturel

Au cours de cette visite, le président Xi a visité des sites culturels et historiques dans la ville de Chaozhou, notamment un ancien pont, une ancienne tour de porte et une rue bordée d'anciennes arcades, afin de vérifier la restauration et la protection des reliques culturelles, l'héritage du patrimoine culturel immatériel et le développement des ressources culturelles et touristiques.

Le président a toujours insisté sur le fait que la protection et l'exploration des biens du patrimoine culturel doivent servir le développement d'un pays.

En octobre 2018, lors de sa visite à la communauté historique et culturelle de Xiguan, dans le district de Liwan de la ville de Guangzhou, province de Guangdong, le président Xi a souligné qu'il fallait accorder plus d'importance à la préservation de l'histoire et de la culture lors de la planification urbaine et de la construction.

Pendant cette journée de fête nationale et de vacances de la mi-automne, l'ancien canton de Chaozhou a reçu près de 2 millions de touristes avec un revenu total de quelque 890 millions de yuans, grâce à son attrait culturel.

Le président a souligné que le développement du tourisme doit être basé sur la protection et ne doit pas être sur-commercialisé lorsqu'il a visité les grottes de Yungang, où il a pris connaissance des efforts de protection du patrimoine historique et culturel dans la province de Shanxi, au nord de la Chine, en mai dernier.

Le parangon de la réforme et de l'ouverture de la Chine

Le président Xi a également visité Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd, un fabricant de composants électroniques et d'appareils de communication, pour s'informer sur l'innovation, la production et le fonctionnement de l'entreprise.

En 2019, le PIB de la province de Guangdong a dépassé les 10 000 milliards de yuans (environ 1 480 milliards de dollars). Sous le seuil de pauvreté actuel, plus de 1,6 million de personnes relativement pauvres sont sorties du seuil de pauvreté, ce qui constitue une victoire décisive dans la lutte contre ce phénomène.

En décembre 2012, le président Xi a visité Shenzhen, dans le Canton de Guangdong, lors de sa première tournée dans le pays après son élection au poste de chef du PCC.

Il y a deux ans, lorsque la Chine a célébré le 40e anniversaire de la réforme et de l'ouverture, il a revisité la ville et a souligné la nécessité de continuer à promouvoir le processus de réforme et d'ouverture.

"Je viens visiter Shenzhen alors qu'elle marque le 40e anniversaire de la réforme et de l'ouverture, pour dire au monde que la Chine n'arrêtera pas sa réforme et son ouverture. La Chine accomplira certainement un miracle plus grand qui attirera l'attention du monde entier", a-t-il déclaré.

Shenzhen est une étape importante lors de sa dernière tournée d'inspection dans la province de Guangdong.

Mercredi matin, le président assistera à un grand rassemblement célébrant le 40e anniversaire de la création de la zone économique spéciale de Shenzhen.

Le 26 août 1980, la 15e réunion du Comité permanent de la cinquième Assemblée populaire nationale, le corps législatif national, a approuvé la création de zones économiques spéciales à Shenzhen, Zhuhai et Shantou dans la province de Guangdong et à Xiamen dans la province de Fujian.

Au cours des quatre dernières décennies, Shenzhen a été transformé d'un petit village de pêcheurs en une métropole moderne de plus de 13 millions d'habitants.

