ExaGrid報告指出，2020年第三季持續成長態勢強勁

麻塞諸塞州瑪律堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--業界唯一的分層備份儲存解決方案供應商ExaGrid®今日宣布，該公司實現了其截至2020年9月30日季度的計畫，並在該季增加了超過100家新客戶。這些成果包括創紀錄的27家首次採購額超過六位數的新客戶和一家採購額超過七位數的現有客戶。

ExaGrid執行長兼總裁Bill Andrews表示：「客戶擁有的可行備份儲存選擇較少。由於需要保留的副本數量較大，因此低成本的主儲存磁碟對於長期保留而言過於昂貴。Dell EMC Data Domain等線內縱向擴充重複資料刪除應用裝置因線內重複資料刪除過程而導致備份和還原速度緩慢，而且由於儲存架構縱向擴充而無法擴充，且價格昂貴。市場正逐漸發現ExaGrid的分層備份儲存在效能和成本方面的優勢。」

2020年第三季的合作夥伴和產品亮點

隨著ExaGrid持續擴展市場，平均售價(ASP)創下紀錄。

在所有三個市場表現強勁：美洲，歐洲、中東和非洲，以及亞太地區。

在中高階市場持續向使用Veeam ® Software、Commvault ® 、Veritas ® NetBackup、Oracle RMAN Direct及其他企業備份應用程式的企業組織銷售。ExaGrid為超過25種備份應用程式和公用程式提供支援。

Software、Commvault 、Veritas NetBackup、Oracle RMAN Direct及其他企業備份應用程式的企業組織銷售。ExaGrid為超過25種備份應用程式和公用程式提供支援。 為Commvault和Veritas NetBackup客戶提供備份儲存方面實現持續成長。

6.0版本發布，該版本具有顯著改進的使用者介面、完善的報告，以及針對搭載新的「保留時間鎖定」(Retention Time-Lock)功能的勒索軟體復原的革命性創新方案。

Andrews表示：「我們正在替換為Commvault和Veeam提供支援的Dell、HPE和NTAP的低成本主儲存磁碟，因為ExaGrid的長期保留成本更便宜。我們還將繼續替換Dell EMC Data Domain和HPE StoreOnce線內縱向擴充重複資料刪除應用裝置。」

備份到低成本磁碟可快速進行備份和還原，但是，如果需要更長時間的保留，則所需磁碟數量的成本將十分昂貴。為減少用於長期保留的磁碟數量，重複資料刪除應用裝置能夠減少儲存數量和成本，但是重複資料刪除是在備份到磁碟的過程中以線內方式執行，這會使備份速度降到磁碟效能的三分之一左右。而且，資料僅以經重複資料刪除操作格式儲存，導致還原和虛擬機器(VM)開機速度極慢，因為必須針對每個請求重新組合或再水化資料。此外，重複資料刪除應用裝置採用縱向擴充儲存，僅在資料量增長時增加儲存容量，導致備份時間隨著資料增長持續增加、昂貴的全面性大規模升級以及產品強制淘汰。

ExaGrid的不同之處在於，它為分層備份儲存提供前端磁碟快取緩衝區(Landing Zone)，即效能層(Performance Tier)，其可將資料直接寫入磁碟以實現最快備份，並直接從磁碟進行還原，以實現最快的還原和VM開機。長期保留資料將分層並歸入經重複資料刪除操作的資料存放庫，即保留層(Retention Tier)，以減少保留儲存數量並降低成本。這種兩層方法提供最快的備份和還原效能，同時具有成本最低的儲存效率。

此外，ExaGrid提供橫向擴充架構，隨著資料增長，可在其中輕鬆地新增應用裝置。每台應用裝置都包含處理器、記憶體和網路連接埠，因此隨著資料的增長，所有必需的資源都可用於維護固定長度的備份時間。這種橫向擴充儲存方法消除了昂貴的全面性大規模升級，並有助於在同一橫向擴充系統中混合使用不同尺寸和型號的應用裝置，從而避免產品報廢，同時在先期以及長期保障IT投資。

關於ExaGrid

ExaGrid透過獨特的磁碟快取緩衝區、長期保留存放庫和橫向擴充架構提供分層備份儲存。ExaGrid的緩衝區提供最快速的備份、還原和即時虛擬機器復原。保留存放庫具有最低的長期保留成本。ExaGrid的橫向擴充架構整合所有應用裝置，可確保隨著資料增加而提供固定長度備份時間，可避免代價昂貴的全面性大規模升級和產品淘汰。敬請造訪我們的網站exagrid.com或者在LinkedIn上與我們聯絡。請在我們的客戶成功案例中瀏覽我們的客戶對其ExaGrid體驗的評價以及他們現在能夠顯著減少備份耗時的原因。

ExaGrid是ExaGrid Systems, Inc.的註冊商標。所有其他商標均為其各自所有者的財產。

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