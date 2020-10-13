ExaGrid报告称，2020年第三季度持续增长势头强劲

马萨诸塞州马尔堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--业界唯一的分层备份存储解决方案提供商ExaGrid®今日宣布，该公司实现了其截至2020年9月30日季度的计划，并在该季度增加了超过100家新客户。这些成果包括创纪录的27家首次采购额超过六位数的新客户和一家采购额超过七位数的现有客户。

ExaGrid首席执行官兼总裁Bill Andrews表示：“客户拥有的可行备份存储选择较少。由于需要保留的副本数量较大，因此低成本的主存储磁盘对于长期保留而言过于昂贵。Dell EMC Data Domain等线内去重纵向扩展重复数据删除设备因线内去重重复数据删除过程而导致备份和还原速度缓慢，而且由于存储架构纵向扩展而无法扩展，且价格昂贵。市场正逐渐发现ExaGrid的分层备份存储在性能和成本方面的优势。”

2020年第三季度的合作伙伴和产品亮点

随着ExaGrid持续扩展市场，平均售价(ASP)创下纪录。

在所有三个市场表现强劲：美洲，欧洲、中东和非洲，以及亚太地区。

在中高端市场持续向使用Veeam ® Software、Commvault ® 、Veritas ® NetBackup、Oracle RMAN Direct及其他企业备份应用程序的企业组织销售。ExaGrid为超过25种备份应用程序和实用程序提供支持。

Software、Commvault 、Veritas NetBackup、Oracle RMAN Direct及其他企业备份应用程序的企业组织销售。ExaGrid为超过25种备份应用程序和实用程序提供支持。 为Commvault和Veritas NetBackup客户提供备份存储方面实现持续增长。

6.0版本发布，该版本具有显著改进的用户界面、完善的报告，以及针对搭载新的“保留时间锁定”(Retention Time-Lock)功能的勒索软件恢复的革命性创新方案。

Andrews表示：“我们正在替换为Commvault和Veeam提供支持的Dell、HPE和NTAP的低成本主存储磁盘，因为ExaGrid的长期保留成本更便宜。我们还将继续替换Dell EMC Data Domain和HPE StoreOnce线内去重纵向扩展重复数据删除设备。”

备份到低成本磁盘可快速进行备份和还原，但是，如果需要更长时间的保留，则所需磁盘数量的成本将十分昂贵。为减少用于长期保留的磁盘数量，重复数据删除设备能够减少存储量和成本，但是重复数据删除是在备份到磁盘的过程中以线内去重方式执行，这会使备份速度降到磁盘性能的三分之一左右。而且，数据仅以经去重操作格式存储，导致还原和虚拟机(VM)启动速度极慢，因为必须针对每个请求重新组合或再水化数据。此外，重复数据删除设备采用纵向扩展存储，仅在数据量增长时增加存储容量，导致备份窗口随着数据增长持续增加、昂贵的叉车式升级以及产品强制淘汰。

ExaGrid的不同之处在于，它为分层备份存储提供前端磁盘缓存停放区(Landing Zone)，即性能层(Performance Tier)，其可将数据直接写入磁盘以实现最快备份，并直接从磁盘进行还原，以实现最快的还原和VM启动。长期保留数据将分层并归入经去重操作的数据存储库，即保留层(Retention Tier)，以减少保留存储量并降低成本。这种两层方法提供最快的备份和还原性能，同时具有成本最低的存储效率。

此外，ExaGrid提供横向扩展架构，随着数据增长，可在其中轻松地添加设备。每台设备都包含处理器、内存和网络端口，因此随着数据的增长，所有必需的资源都可用于维护定长的备份窗口。这种横向扩展存储方法消除了昂贵的叉车式升级，并有助于在同一横向扩展系统中混合使用不同尺寸和型号的设备，从而避免产品报废，同时在先期以及长期保障IT投资。

关于ExaGrid

ExaGrid通过独特的磁盘缓存停放区、长期保留存储库和横向扩展架构提供分层备份存储。ExaGrid的停放区提供最快速的备份、还原和即时虚拟机恢复。保留存储库具有最低的长期保留成本。ExaGrid的横向扩展架构集成所有设备，可确保随着数据增加而提供定长备份窗口，可避免代价昂贵的叉车式升级和产品淘汰。敬请访问我们的网站exagrid.com或者在LinkedIn上与我们联系。请在我们的客户成功案例中浏览我们的客户对其ExaGrid体验的评价以及他们现在能够显著减少备份耗时的原因。

ExaGrid是ExaGrid Systems, Inc.的注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

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