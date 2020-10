CGTN: “Reforma e abertura” continua sendo o tema da visita de Xi Jinping à província chinesa de Cantão

CGTN: 'Reform and Opening-Up' Remains Theme of Xi Jinping's Visit to China's Guangdong Province

CGTN: 'Reform and Opening-Up' Remains Theme of Xi Jinping's Visit to China's Guangdong Province

PEQUIM--(BUSINESS WIRE)--O presidente chinês, Xi Jinping, chegou na segunda-feira (12) à província de Cantão, no sul da China, para iniciar sua viagem de inspeção – sua 12ª visita doméstica este ano e a terceira a Cantão desde o 18º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCC).

“Reforma e abertura” foram as palavras-chave durante suas três visitas a Cantão em 2012, 2018 e 2020.

Leia o artigo original aqui.

Proteção do legado cultural

Durante esta visita, Xi Jinping visitou marcos culturais e históricos na cidade de Cantão, incluindo uma ponte antiga, uma torre do portão antiga e uma rua flanqueada por arcos antigos, para verificar a restauração e proteção das relíquias culturais, a herança do patrimônio cultural imaterial e o desenvolvimento de recursos culturais e turísticos.

O presidente chinês sempre insistiu que a proteção e exploração do patrimônio cultural devem servir ao desenvolvimento de um país.

Em outubro de 2018 – durante sua visita à comunidade histórica e cultural de Xiguan no distrito de Liwan na cidade de Guangzhou, província de Cantão –, Xi Jinping enfatizou que deveria ser dada mais importância à preservação da história e da cultura ao realizar o planejamento urbano e novas construções.

Durante o feriado do Dia Nacional e do Festival do Meio do Outono, o antigo município de Chaozhou recebeu quase 2 milhões de turistas com uma receita total de cerca de 890 milhões de yuans, com seu charme cultural.

O presidente chinês destacou que o desenvolvimento do turismo deve se basear na proteção e não deve ser “supercomercializado” quando visitou as Grutas de Yungang, onde conheceu os esforços de proteção do patrimônio histórico e cultural na província de Shanxi, no norte da China, em maio deste ano.

O modelo de reforma e abertura da China

Xi Jinping também visitou a Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd., uma fabricante de componentes eletrônicos e dispositivos de comunicação, verificando a inovação, produção e operação nativas da empresa.

Em 2019, o PIB da província de Cantão ultrapassou 10 trilhões de yuans (cerca de US$ 1,48 trilhão). Abaixo do atual limiar de pobreza, mais de 1,6 milhão de pessoas relativamente pobres alcançaram o “padrão de alívio”, uma vitória decisiva na batalha contra a pobreza.

Em dezembro de 2012, o presidente chinês visitou Shenzhen, em Cantão, durante sua primeira excursão pelo país depois de ser eleito líder do PCC.

Há dois anos, quando a China completou 40 anos de reforma e abertura, ele revisitou a cidade e enfatizou a necessidade de continuar promovendo o processo de reforma e abertura.

“Venho visitar Shenzhen no momento em que marca o 40º aniversário da reforma e abertura para dizer ao mundo que a China não interromperá sua reforma e abertura. A China certamente fará um milagre maior que chamará a atenção mundial”, disse.

Shenzhen é uma parada importante durante sua última visita de inspeção à província de Cantão.

Na manhã de quarta-feira (14), o presidente participará de uma grande reunião que comemora o 40º aniversário do estabelecimento da Zona Econômica Especial de Shenzhen.

Em 26 de agosto de 1980, a 15ª reunião do Comitê Permanente do 5º Congresso Nacional do Povo, a legislatura nacional, aprovou o estabelecimento de zonas econômicas especiais em Shenzhen, Zhuhai e Shantou na província de Cantão e Xiamen na província de Fujian.

Nas últimas quatro décadas, Shenzhen se transformou de uma pequena vila de pescadores em uma metrópole moderna com uma população de mais de 13 milhões de pessoas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.