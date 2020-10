CGTN: 'Reform and Opening-Up' Remains Theme of Xi Jinping's Visit to China's Guangdong Province

BEIJING--(BUSINESS WIRE)--De Chinese president Xi Jinping arriveerde maandag in de provincie Guangdong in het zuiden van China om zijn inspectiereis te beginnen, zijn 12e binnenlandse bezoek dit jaar en zijn derde bezoek aan Guangdong sinds het 18e Nationale Congres van de Communistische Partij van China (CPC).

“Hervorming en openstelling” bleven de sleutelwoorden tijdens zijn drie bezoeken aan Guangdong in respectievelijk 2012, 2018 en 2020.

Cultureel erfgoed beschermen

Tijdens dit bezoek bezocht president Xi culturele en historische bezienswaardigheden in de stad Chaozhou, waaronder een oude brug, een oude poorttoren en een straat met oude bogen, om de restauratie en bescherming van culturele relikwieën, de erfenis van immateriële culturele erfgoed en de ontwikkeling van culturele en toeristische hulpbronnen.

