Proteor將收購Freedom Innovations資產以擴大下肢義肢業務

亞利桑那州坦佩--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--法國Proteor Group旗下全資子公司Proteor USA, LLC與奧托博克(Ottobock)簽署協定，將收購Freedom Innovations下肢義肢業務的很大一部分資產，此舉凸顯了Proteor對全球義肢產業的持續投入和投資。Proteor和奧托博克於2020年9月底達成協議，擬議交易預計將在2020年底前完成。

根據協定，Proteor將大幅擴張其下肢義肢業務，並收購Freedom Innovations一系列旗艦產品，包括Plié3微處理器人工膝關節、Kinnex和Kinterra人工踝關節，以及Agilix、Highlander、Dynadapt、Sierra和Pacifica足部產品。

提供創新的高效能解決方案，以合理的價位帶來安全性、穩固性和舒適性，讓產品的使用者擁有更強的獨立性和更好的幸福生活，是Proteor和Freedom Innovations共同追求的使命。透過收購Freedom Innovations很大一部分業務，Proteor希望整合美國和歐洲的團隊，並進行全球擴張，從而為義肢醫師及其病人提供明智的選擇，帶來更好的效果。

Proteor營運長兼管理委員會成員Edouard Archambeaud表示：「我們堅信，此舉會讓我們在全世界所服務的族群獲得長期利益。整合我們美國和歐洲團隊的專長而產生的動力，將繼續鞏固Proteor在矯形和義肢業界的影響力。」

Proteor USA總裁兼執行長Matthew Swiggum表示：「我們致力於為矯形和義肢業界提供值得信賴的創新產品，以卓越的產品組合讓病人享有更高的獨立性。能夠與Freedom Innovations充滿熱忱的優秀團隊合作，我們感到非常高興，也對此充滿了期待。」

對Proteor而言，擬議交易將鞏固其全球定位和發展策略，同時在創新平臺內創造綜效，持續大力進行研發投資，並專注於機電義肢解決方案。此項擬議交易將在Proteor此前收購Ability Dynamics旗下RUSH Foot業務的基礎上，進一步擴大Proteor在美國下肢義肢市場的影響力，更加凸顯出Proteor對其全球市場的投入。

Proteor和奧托博克之間擬議交易的條款仍有待美國聯邦貿易委員會(FTC)委員的最終批准，將根據FTC的指令履行奧托博克的義務，從美國公司Freedom Innovations中脫售某些資產。一旦獲得FTC的批准，Proteor USA將整合Freedom Innovations猶他州岡尼森、加州爾灣和德國的製造、銷售、行銷、研發和臨床團隊的許多成員。

關於Proteor

Proteor是獨立的家族企業，創立於105年前，總部位於法國第戎。Proteor在矯形和義肢市場經營業務，主要涵蓋三大業務領域：軟體、零組件和訂製型裝置。由於不斷致力於創新投資，加強眾多醫療和科學合作夥伴關係，以及在日常業務中與認證義肢與矯形醫師合作，Proteor的專業知識在整個矯形和義肢界樹立了良好的口碑。

如欲瞭解更多資訊，請造訪http://proteorusa.com/。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。