Proteor将收购Freedom Innovations资产，以此扩大下肢义肢业务

亚利桑那州坦佩--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--法国Proteor Group旗下全资子公司Proteor USA, LLC与奥托博克(Ottobock)签署协议，收购Freedom Innovations下肢义肢业务的很大一部分资产，此举凸显了Proteor对全球义肢行业的不断承诺和投资。Proteor和奥托博克于2020年9月底达成协议，所提议的交易预计将在2020年底前完成。

根据协议，Proteor将大大拓展其下肢义肢业务，并收购Freedom Innovations一系列旗舰产品，包括Plié3微处理器人工膝关节、Kinnex和Kinterra人工踝关节，以及Agilix、Highlander、Dynadapt、Sierra和Pacifica足部产品。

提供创新的高性能解决方案，以合理的价位带来安全性、稳固性和舒适性，让其产品的使用者拥有更强的独立性和更好的幸福生活，是Proteor和Freedom Innovations共同追求的使命。通过收购Freedom Innovations很大一部分业务，Proteor希望整合美国和欧洲的团队，并进行全球扩张，从而为义肢医师及其患者提供明智的选择，带来更好的效果。

Proteor首席运营官兼管理委员会成员Edouard Archambeaud表示：“我们坚信，此举会让全世界我们所服务的人群获得长期的利益。通过整合我们美国和欧洲团队的专长而获得的动力，我们将继续加强Proteor在矫形和义肢行业的影响力。”

Proteor USA总裁兼首席执行官Matthew Swiggum表示：“我们力求为矫形和义肢行业提供值得信赖的创新产品，以卓越的产品组合让患者享有更高的独立性。能够与Freedom Innovations充满激情的优秀团队强强联合，我们感到非常高兴，也对此充满了期待。”

对Proteor而言，所提议的交易将巩固其全球定位和发展战略，同时让创新平台实现协同效益，持续大力进行研发投资，并更好地专注于机电一体化下肢解决方案。此次所提议的交易将在Proteor此前收购Ability Dynamics旗下RUSH Foot业务的基础上，进一步扩大Proteor在美国下肢义肢市场的影响力，更加凸显出Proteor对其全球市场的承诺。

Proteor和奥托博克之间所提议交易的条款仍有待于美国联邦贸易委员会(FTC)委员的最终审批，将根据FTC的指令履行奥托博克的义务，从美国公司Freedom Innovations中剥离某些资产。一旦获得FTC的批准，Proteor USA将对Freedom Innovations犹他州冈尼森、加州尔湾和德国的制造、销售、营销、研发和临床团队的许多成员进行整合。

关于Proteor

Proteor是一家独立的家族企业，创立于105年前，总部位于法国第戎。Proteor在矫形和义肢市场经营业务，主要涵盖三大业务领域：软件、零部件和定制设备。由于不断致力于创新投资，加强众多医疗和科学合作伙伴关系，以及在日常业务中与认证义肢与矫形器医师合作，Proteor的专业知识在整个矫形和义肢界树立了良好的口碑。

如需了解更多信息，请访问http://proteorusa.com/。

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