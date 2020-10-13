IDEMIA和Dexus部署非接觸式衛生生物辨識門禁解決方案，以確保雪梨辦公大樓安全復工

法國古貝弗瓦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--增強身分領域的全球領導者IDEMIA今日宣布，其用於門禁的MorphoWave™ Compact生物辨識非接觸式指紋讀取器已在位於雪梨環形碼頭(Circular Quay)的Gateway大樓及雪梨北部的100 Mount Street大樓部署。

IDEMIA的MorphoWave™ Compact設備已整合到Gateway的門禁和建築物管理中，可讓員工安全、無摩擦且快速進出。Gateway是澳洲第一棟提供完全整合的非接觸式進入技術的辦公大樓。大樓入口和內部停車場已安裝超過30套MorphoWave™ Compact裝置，取代了傳統的刷卡功能。使用者只需在指紋讀取器上方揮手，無需直接接觸設備即可打開安全門和置物櫃門，進入停車場和呼叫電梯，從而滿足較好的衛生標準要求。

MorphoWave™ Compact是IDEMIA的旗艦生物辨識設備，用於門禁控制。它採用獲得專利的非接觸式3D指紋技術，在讀取器上揮手時，可以在一秒鐘內準確地3D掃描四個指紋。其全面配置防詐欺功能，例如假指紋檢測和禁止用戶名單，而且每分鐘可以掃描和驗證多達50個人，非常適合安全快速進出。該設備的額定防護等級為IP65，並透過乙太網路供電(PoE+)，使這些設備可以安裝在室內外任何位置。

Gateway大樓由Dexus Wholesale Property Fund擁有，是繼100 Mount Street安裝MorphoWave™ Compact設備之後，第二棟安裝這項非接觸式技術的Dexus管理的大樓。

IDEMIA亞太生物辨識設備業務部負責人Rocky Chow表示：「隨著各組織尋求順暢管理高人流量環境的方法，對非接觸式技術的需求也在增加。我們的MorphoWave™ Compact設備具有3D四指紋偵測、高處理量、多重身分驗證和易於操作的介面，已成為全球一些安全等級最高的建築物無摩擦進出的標竿。我們很榮幸能夠在澳洲為越來越多的建築物保障安全。」

Dexus資訊長Mark Hansen表示：「Gateway和100 Mount Street的這項非接觸式進入技術使我們能夠為客戶提供安全、可靠、順暢的體驗。”

近日，Dexus的Gateway大樓部署IDEMIA的MorphoWave™技術新聞已在9 News發布：

https://www.9news.com.au/national/touchless-office-building-gateway-circular-quay-rolling-out-privacy-hygiene-benefits/6d41cf89-9e87-4a33-811c-80a2fa45939c

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