IDEMIA和Dexus部署非接触式卫生生物识别门禁解决方案，以确保悉尼办公大厦安全复工

法国库尔布瓦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--增强身份领域的全球领导者IDEMIA今日宣布，其用于门禁的MorphoWave™ Compact生物识别非接触式指纹读取器已在位于悉尼环形码头(Circular Quay)的Gateway大厦及悉尼北部的100 Mount Street大厦部署。

IDEMIA的MorphoWave™ Compact设备已整合到Gateway的门禁和楼宇管理中，可让员工安全、无摩擦且快速进出。Gateway是澳大利亚第一栋提供完全集成的非接触式进入技术的办公楼。大楼入口和内部停车场已安装超过30套MorphoWave™ Compact装置，取代了传统的刷卡功能。使用者只需在指纹读取器上方挥手，无需直接接触设备即可打开安全门和更衣室门，进入停车场和呼叫电梯，从而满足较好的卫生标准要求。

MorphoWave™ Compact是IDEMIA的旗舰生物识别设备，用于门禁控制。它采用获得专利的非接触式3D指纹技术，在读取器上挥手时，可以在一秒钟内准确地3D扫描四个指纹。其全面配置防欺诈功能，例如假指纹检测和禁止用户名单，而且每分钟可以扫描和验证多达50个人，非常适合安全快速进出。该设备的额定防护等级为IP65，并通过以太网供电(PoE+)，使这些设备可以安装在室内外任何位置。

Gateway大楼由Dexus Wholesale Property Fund拥有，是继100 Mount Street安装MorphoWave™ Compact设备之后，第二栋安装这项非接触式技术的Dexus管理的大楼。

IDEMIA亚太生物识别设备业务部负责人Rocky Chow表示：“随着各组织寻求无缝管理高人流量环境的方法，对非接触式技术的需求也在增加。我们的MorphoWave™ Compact设备具有3D四指纹检测、高处理量、多重身份验证和易于操作的界面，已成为全球一些安全等级最高的建筑物无摩擦进出的标杆。我们很荣幸能够在澳大利亚为越来越多的建筑物保障安全。”

Dexus首席信息官Mark Hansen表示：“Gateway和100 Mount Street的这项非接触式进入技术使我们能够为客户提供安全、可靠、无缝的体验。”

近日，Dexus的Gateway大楼部署IDEMIA的MorphoWave™技术新闻已在9 News发布：

https://www.9news.com.au/national/touchless-office-building-gateway-circular-quay-rolling-out-privacy-hygiene-benefits/6d41cf89-9e87-4a33-811c-80a2fa45939c

-完-

关于IDEMIA

增强身份领域的全球领导者IDEMIA立志提供值得市民和消费者等信赖的环境，以在物理和数字空间开展重要的日常活动（如支付、联网和旅游）。

确保自身的身份安全已成为我们今天所生活的时代的关键任务。增强身份可确保隐私和信任，并提供安全、经身份验证和可验证的交易保障，通过支持增强身份，我们重塑了我们对于我们最重大的资产之一（身份）的思考、生产、使用和保护方式，不论针对个人还是物体，在安全至关重要的任何时候、任何地方均是如此。我们为金融、电信、身份识别、公共安全和物联网(IoT)领域的国际客户提供增强身份。

IDEMIA在全球拥有近1.5万名员工，为180个国家的客户提供服务。

如需了解更多信息，敬请访问www.idemia.com / 在Twitter @IDEMIAGroup上关注我们

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。