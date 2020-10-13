IDEMIA和Resa Airport Data Systems被Vinci Airports選中，創造一項世界第一：里昂聖埃克絮佩里機場的全程非接觸式和以生物辨識為基礎的乘客體驗

法國古貝弗瓦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球首創的以遠端智慧手機為基礎的乘客生物特徵辨識註冊將為乘客提供從身分證註冊到登機的更流暢的非接觸式體驗。透過里昂機場的智慧手機應用程式Mona，乘客的臉部——貫穿整個機場的真實的「芝麻開門」(Open Sesame)——可在家中完成記錄。提前註冊後，乘客可以收起旅行證件，不受阻礙地通過機場檢查。

乘客註冊可透過以智慧手機為基礎的人臉與身分證件和登機卡掃描之間的生物辨識別比對來完成。IDEMIA完善的這種完全準確且可靠的身分管理系統使乘客可以快速通過所有身分檢查點。

RESA最新的自動生物辨識緊湊型登機口稱為Major eGate，也可滿足殘障人士的需求。它配備整合式相機，因此乘客只需通過人臉辨識即可進入安全限制區域，然後登機。

IDEMIA的系統具有通用性，安全，並且可以透過RESA經國際航空運輸協會(IATA)認證的CUPPS系統在所有航空公司系統上執行。該系統將在里昂機場為飛往葡萄牙的泛航航空和TAP航班提供。

儘管這項新服務需要獲得CNIL1的正式核准，但到目前為止，CNIL已建議其保障乘客的資料和權利。

IDEMIA身分與公共安全執行副總裁Philippe Barreau表示：「作為生物辨識安全解決方案專家，我們很高興能偕同我們的客戶Vinci Airports和里昂機場以及我們的合作夥伴RESA提供這一全球首創。此次試營運將利用非接觸式生物辨識技術，為用戶帶來無與倫比的機場體驗，且無需擔心安全問題。這證明我們不斷創新的能力，以維護乘客的信任，並幫助為未來更加順暢、更安全的旅遊奠定基礎。」

RESA執行長Renaud Willard表示：「當前的新冠疫情限制使我們不得不重新考慮如何關心乘客及其與機場安檢人員和設備的互動。法國產業界的合作使得在里昂機場的生物辨識試營運成為可能，儘管當前面臨疫情和經濟危機，也可憑藉高科技挽救局面。我們已經證明，乘客可以完全無接觸地通過機場檢查，無需出示紙本文件，同時還可以提高安全性。」

Vinci Airports法國和美洲區總監Valérie Vesque-Jeancard表示：「我們很高興能在當下機場需要顛覆性創新的時刻推出全球首創的MONA，從而為乘客提供更安全、更令人愉快的個人化體驗。向包括IDEMIA和RESA人員在內的所有工作人員表示熱烈祝賀，他們在過去的幾個月中設法克服了嚴厲限制，並在短短一年內就能帶來出色的試營運。」

IDEMIA為全球無數機場提供快速、安全的客流解決方案，並管理30多個政府邊境管制計畫。2017年，IDEMIA在新加坡樟宜機場(Changi Airport)第4航廈安裝了以人臉辨識為基礎的生物辨識ID控制系統，範圍從行李托運到登機，包括進入登機區和過境。該公司定期進行人臉辨識技術試驗，以確保登機更順暢。

RESA的專業知識在於引進生物辨識技術來認證需要操作機場IT系統的機場安全人員。RESA目前致力於在現有的乘客機場系統之上引進此類技術。之前，該公司已在新加坡和巴黎的機場展開了多次試點測試。

關於IDEMIA

增強身分領域的全球領導者IDEMIA立志提供值得市民和消費者等信賴的環境，以在實體和網際空間展開重要的日常活動（如支付、聯網和旅遊）。

確保自身的身分安全已成為我們今天所生活的時代的關鍵任務。增強身分可確保隱私和信任，並提供安全、經身分驗證和可驗證的交易保障，透過支援增強身分，我們重塑了我們對於我們最重大的資產之一（身分）的思考、生產、使用和保護方式，不論針對個人還是物體，在安全至關重要的任何時候、任何地方均是如此。我們為金融、電信、身分識別、公共安全和物聯網(IoT)領域的國際客戶提供增強身分。

IDEMIA在全球擁有近1.5萬名員工，為180個國家的客戶提供服務。

如需瞭解更多資訊，敬請造訪www.idemia.com / 在Twitter @IDEMIAGroup上掌握我們的最新動態

關於RESA

RESA是全球頂級的機場和航空公司系統開發商之一，由30年的經驗和在62個國家安裝的1,000多種軟體程式提供支撐。

公司是一家基於Vendée的小型創新企業，致力於開發、銷售和維護廣泛的整合式軟體，以滿足所有機場系統的需求，包括乘客辦理登機手續和登機、行李追蹤與核對、乘客追蹤、自動登機口、自助服務終端機和生物辨識別、航班管理、資源配置、計費、統計、商業情報和訊息傳遞。

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1 法國負責資料隱私的國家主管部門

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