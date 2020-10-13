IDEMIA和Resa Airport Data Systems被Vinci Airports选中，创造一项世界第一：里昂圣埃克絮佩里机场的全程非接触式和基于生物识别的乘客体验

法国库尔布瓦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球首创的基于远程智能手机的乘客生物特征识别注册将为乘客提供从身份证注册到登机的更流畅的非接触式体验。通过里昂机场的智能手机应用程序Mona，乘客的面部——贯穿整个机场的真实的“芝麻开门”(Open Sesame)——可在家中完成记录。提前注册后，乘客可以收起旅行证件，不受阻碍地通过机场检查。

乘客注册可通过基于智能手机的人脸与身份证件和登机卡扫描之间的生物识别匹配来完成。IDEMIA完善的这种完全准确且可靠的身份管理系统使乘客可以快速通过所有身份检查点。

RESA最新的自动生物识别紧凑型登机口称为Major eGate，也可满足残疾人的需求。它带有集成摄像头，因此乘客只需通过人脸识别即可进入安全限制区域，然后登机。

IDEMIA的系统具有通用性，安全，并且可以借助RESA经国际航空运输协会(IATA)认证的CUPPS系统在所有航空公司系统上运行。该系统将在里昂机场为飞往葡萄牙的泛航航空和TAP航班提供。

尽管这项新服务需要获得CNIL1的正式批准，但到目前为止，CNIL已建议其保障乘客的数据和权利。

IDEMIA身份与公共安全执行副总裁Philippe Barreau表示：“作为生物识别安全解决方案专家，我们很高兴能偕同我们的客户Vinci Airports和里昂机场以及我们的合作伙伴RESA提供这一全球首创。此次试运行将利用非接触式生物识别技术，为用户带来无与伦比的机场体验，且无需担心安全问题。这证明我们不断创新的能力，以维护乘客的信任，并助力为未来更加顺畅、更安全的出行奠定基础。”

RESA首席执行官Renaud Willard表示：“当前的新冠疫情限制使我们不得不重新考虑如何关心乘客及其与机场安检人员和设备的互动。法国产业界的合作使得在里昂机场的生物识别试运行成为可能，尽管当前面临疫情和经济危机，也可凭借高科技挽救局面。我们已经证明，乘客可以完全无接触地通过机场检查，无需出示纸质文件，同时还可以提高安全性。”

Vinci Airports法国和美洲区总监Valérie Vesque-Jeancard表示：“我们很高兴能在当下机场需要颠覆性创新的时刻推出全球首创的MONA，从而为乘客提供更安全、更令人愉快的个性化体验。向包括IDEMIA和RESA人员在内的所有工作人员表示热烈祝贺，他们在过去的几个月中设法克服了严厉限制，并在短短一年内就能带来出色的试运行。”

IDEMIA为全球无数机场提供快速、安全的客流解决方案，并管理30多个政府边境管制计划。2017年，IDEMIA在新加坡樟宜机场(Changi Airport) 4号航站楼安装了基于人脸识别的生物识别ID控制系统，范围从行李托运到登机，包括进入登机区和过境。该公司定期进行人脸识别技术试验，以确保登机更顺畅。

RESA的专业知识在于引入生物识别技术来认证需要操作机场IT系统的机场安全人员。RESA目前致力于在现有的乘客机场系统之上引入此类技术。此前，该公司已在新加坡和巴黎的机场开展了多次试点测试。

关于IDEMIA

增强身份领域的全球领导者IDEMIA立志提供值得市民和消费者等信赖的环境，以在物理和数字空间开展重要的日常活动（如支付、联网和旅游）。

确保自身的身份安全已成为我们今天所生活的时代的关键任务。增强身份可确保隐私和信任，并提供安全、经身份验证和可验证的交易保障，通过支持增强身份，我们重塑了我们对于我们最重大的资产之一（身份）的思考、生产、使用和保护方式，不论针对个人还是物体，在安全至关重要的任何时候、任何地方均是如此。我们为金融、电信、身份识别、公共安全和物联网(IoT)领域的国际客户提供增强身份。

IDEMIA在全球拥有近1.5万名员工，为180个国家的客户提供服务。

如需了解更多信息，敬请访问www.idemia.com / 在Twitter @IDEMIAGroup上关注我们

关于RESA

RESA是全球顶级的机场和航空公司系统开发商之一，由30年的经验和在62个国家安装的1,000多种软件程序提供支撑。

公司是一家基于Vendée的小型创新企业，致力于开发、销售和维护广泛的集成软件，以满足所有机场系统的需求，包括乘客办理登机手续和登机、行李追踪与核对、乘客追踪、自动登机口、自助服务终端和生物识别、航班管理、资源分配、计费、统计、商业情报和消息传递。

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1 法国负责数据隐私的国家主管部门

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