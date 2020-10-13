Velodyne和RoboSense發表聯合聲明

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Velodyne Lidar, Inc. (NASDAQ: VLDR, VLDRW)和RoboSense (Suteng Innovation Technology Co., Ltd.)欣然宣布，兩家公司已達成長期的全球交叉授權合作關係，涉及廣泛的360°環繞視圖雷射雷達感測器。這種互惠關係涵蓋兩家公司的現有和未來專利。Velodyne和RoboSense還同意收回兩家公司之間目前在中美兩國提出的所有法律訴訟。Velodyne和RoboSense均對雷射雷達市場充滿期待，該市場將為即時3D傳感應用帶來高度多樣化的產品，以使自動駕駛車輛及其他應用社群受惠。

關於Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (NASDAQ: VLDR)透過即時環繞視圖雷射雷達感測器的發明，開創了自動駕駛技術的新紀元。Velodyne是首家公開上市的純雷射雷達（pure-play lidar）公司，並以其突破性的雷射雷達技術的廣泛組合而享譽全球。Velodyne革命性的感測器和軟體解決方案提供的靈活性、品質和性能可滿足各行各業的需求，包括自動駕駛車輛、先進駕駛輔助系統(ADAS)、機器人、無人機(UAV)、智慧城市和安全。透過不斷的創新，Velodyne致力於透過推動所有人的安全運輸來改變生活和社群。如需瞭解更多資訊，請造訪www.velodynelidar.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《美國私人證券訴訟改革法案》中「安全港」條款所定義的「前瞻性陳述」，包括但不限於除了歷史事實之外的所有陳述，同時也包括但不限於有關Velodyne的目標市場、新產品、開發工作、競爭等陳述。本新聞稿中使用的 「估計」、「預計」、「期望」、「預期」、「預測」、「計畫」、「打算」、「認為」、「尋求」、「可能」、「將要」、「應該」、「將來」、「提議」等詞彙，以及這些詞彙變體或類似表達形式（或此類詞彙或表達形式的否定形式）旨在用於識別前瞻性陳述。此類前瞻性陳述不保證未來的業績、狀況或結果，並且涉及大量已知和未知的風險、不確定性、假設及其他重要因素，其中眾多因素不受Velodyne控制，可能導致實際結果與前瞻性陳述中所討論的結果截然相反。可能影響實際結果的重要因素包括Velodyne的成長管理能力；Velodyne執行商業計畫的能力；與Velodyne客戶的產品商品化能力以及這些產品的最終市場接受度有關的不確定性；COVID-19疫情對Velodyne及其客戶業務的不確定影響；與Velodyne對其產品市場規模的估計有關的不確定性；Velodyne產品的市場接受率和接受程度；現有或可能上市的其他與雷射雷達和感測器相關的競爭產品和服務的成功；Velodyne識別和整合併購的能力；與Velodyne當前的訴訟以及與Velodyne有關的潛在訴訟或Velodyne智慧財產權的有效性或可執行性有關的不確定性；以及影響Velodyne產品和服務的需求的總體經濟和市場狀況。除非法律另有規定，無論是由於新資訊的出現或將來事件或任何其它原因，Velodyne均無義務更新或修正任何前瞻性陳述。

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