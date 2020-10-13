Velodyne和RoboSense发表联合声明

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Velodyne Lidar, Inc. (NASDAQ: VLDR, VLDRW)和RoboSense (Suteng Innovation Technology Co., Ltd.)欣然宣布，两家公司已达成长期的全球交叉许可合作关系，涉及广泛的360°环绕视图激光雷达传感器。这种互惠关系涵盖两家公司的现有和未来专利。Velodyne和RoboSense还同意收回两家公司之间目前在中美两国提出的所有法律诉讼。Velodyne和RoboSense均对激光雷达市场充满期待，该市场将为实时3D传感应用带来高度多样化的产品，以使自动驾驶车辆及其他应用社区受益。

关于Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (NASDAQ: VLDR)通过实时环绕视图激光雷达传感器的发明，开创了自动驾驶技术的新纪元。Velodyne是首家公开上市的激光雷达单一业务经营公司，并以其突破性的激光雷达技术的广泛组合而享誉全球。Velodyne革命性的传感器和软件解决方案提供的灵活性、质量和性能可满足各行各业的需求，包括自动驾驶车辆、高级驾驶辅助系统(ADAS)、机器人、无人机(UAV)、智慧城市和安防。通过不断的创新，Velodyne致力于通过推进所有人的安全出行来改变生活和社区。如需了解更多信息，请访问www.velodynelidar.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《美国私人证券诉讼改革法案》中“安全港”条款所定义的“前瞻性陈述”，包括但不限于除了历史事实之外的所有陈述，同时也包括但不限于有关Velodyne的目标市场、新产品、开发工作、竞争等陈述。本新闻稿中使用的 “估计”、“预计”、“期望”、“预期”、“预测”、“计划”、“打算”、“认为”、“寻求”、“可能”、“将要”、“应该”、“将来”、“提议”等词语，以及这些词语变体或类似表达形式（或此类词语或表达形式的否定形式）旨在用于识别前瞻性陈述。此类前瞻性陈述不保证未来的业绩、状况或结果，并且涉及大量已知和未知的风险、不确定性、假设及其他重要因素，其中众多因素不受Velodyne控制，可能导致实际结果与前瞻性陈述中所讨论的结果截然相反。可能影响实际结果的重要因素包括Velodyne的增长管理能力；Velodyne执行商业计划的能力；与Velodyne客户的产品商业化能力以及这些产品的最终市场接受度有关的不确定性；COVID-19疫情对Velodyne及其客户业务的不确定影响；与Velodyne对其产品市场规模的估计有关的不确定性；Velodyne产品的市场接受率和接受程度；现有或可能上市的其他与激光雷达和传感器相关的竞争产品和服务的成功；Velodyne识别和整合并购的能力；与Velodyne当前的诉讼以及与Velodyne有关的潜在诉讼或Velodyne知识产权的有效性或可执行性有关的不确定性；以及影响Velodyne产品和服务的需求的总体经济和市场状况。除非法律另有规定，无论是由于新信息的出现或将来事件或任何其它原因，Velodyne均无义务更新或修正任何前瞻性陈述。

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