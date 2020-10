Total et Google Cloud mettent au point Solar Mapper, un outil pour estimer le potentiel solaire sur toiture des particuliers

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) et Google Cloud ont mis en commun leurs compétences pour développer conjointement un outil innovant, Solar Mapper, qui vise à accélérer le déploiement d’installations photovoltaïques pour les particuliers (B2C) en fournissant une estimation précise et rapide du potentiel d’énergie solaire de leurs logements, d’abord en Europe puis dans le monde.

Solar Mapper utilise de nouveaux algorithmes d'intelligence artificielle qui offrent de meilleurs résultats que les outils actuels, en améliorant notamment :

la qualité des données extraites des images satellitaires,

la finesse de l’estimation du potentiel solaire,

la pertinence de la technologie à installer,

la couverture géographique globale de l’outil.

Dans le cas de la France, Solar Mapper assure une couverture géographique de plus de 90 %, permettant à un plus grand nombre de personnes d'évaluer le potentiel solaire de leurs domiciles, avec plus de précision qu’auparavant.

« Solar Mapper va permettre à Total de déployer plus rapidement des panneaux solaires sur les toits des particuliers, afin de fournir à ses clients une énergie solaire plus abordable et plus disponible », explique Marie-Noëlle Séméria, Directrice Recherche & Développement de Total. « En combinant l’expertise de Total dans l’énergie solaire à celle de Google Cloud en intelligence artificielle et en bases de données, nous avons pu développer ensemble en seulement 6 mois une offre attractive et innovante. »

Par ailleurs, Total envisage de développer une application B2B de Solar Mapper, dédiée aux bâtiments et installations industrielles et commerciales.

Solar Mapper participe à l’ambition du Groupe de devenir un leader mondial dans la production d’énergies renouvelables, en vue d’atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, ensemble avec la société.

À propos de la Recherche et du Développement chez Total

Total déploie actuellement un ambitieux programme de R&D à hauteur de près d’un milliard de dollars par an. La R&D de Total repose sur un réseau de plus de 4 300 collaborateurs travaillant dans 18 centres de recherche dans le monde, mais aussi sur de nombreux partenariats avec des universités, des start-ups et des entreprises industrielles. Ses investissements sont essentiellement consacrés au mix énergétique bas carbone (40 %) ainsi qu’au numérique, à la sécurité et à l’environnement, ou encore à l’efficience opérationnelle et aux nouveaux produits. Elle dépose plus de 200 brevets par an.

À propos de Total

Total est un groupe multi-énergies, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

Avertissement

Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et aucune conséquence juridique ne saurait en découler. Les entités dans lesquelles TOTAL SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TOTAL SE ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés. Les termes « Total », « Groupe Total » et « Groupe » qui figurent dans ce document sont génériques et utilisés uniquement à des fins de convenance. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence aux filiales ou à leurs collaborateurs.

Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TOTAL SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document.