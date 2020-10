武田薬品とアローヘッド、α-1アンチトリプシン関連肝疾患の治療薬候補ARO-AATの共同開発・商業化で協業

大阪 & 米カリフォルニア州パサデナ--(BUSINESS WIRE)--(ビジネスワイヤ) -- 武田薬品工業株式会社(TSE:4502/NYSE:TAK)(「武田薬品」)とアローヘッド・ファーマシューティカルズ(NASDAQ: ARWR)は本日、α-1アンチトリプシン関連肝疾患(AATLD)を治療するための第2相試験の開発段階にあるRNA干渉(RNAi)治療薬候補ARO-AATについて、開発のための協業・ライセンス契約を発表しました。ARO-AATはファーストインクラスの治療薬候補で、AATLDの進行を引き起こす変異型α-1アンチトリプシン蛋白の産生を低減するように設計されています。

契約の条件に従い、武田薬品とアローヘッドはARO-AATの共同開発に当たり、本薬が承認された場合、両社は利益を50:50で折半する形で米国にて共同販売を行います。米国以外の地域では、武田薬品が世界的な販売戦略を主導してARO-AATの商業化に関する独占的権利を取得し、アローヘッドは売上高に対する20~25%の段階的なロイヤルティーを受領する権利を得ます。アローヘッドは3億ドルの前払い金を受領し、開発・規制関連・販売に伴うマイルストーン払いとして最大7億4000万ドルを受け取る権利を得ます。取引の完了は、米国の1976年ハート・スコット・ロディノ(HSR)反トラスト強化法を含む独占禁止法の審査が完了することを条件としています。

武田薬品Gastroenterology Therapeutic Area Unitのヘッドを務めるAsit Parikh(M.D.、Ph.D.)は、次のように述べています。「AAT関連肝疾患は、承認薬が存在しない重篤疾患です。RNAiを基盤とする作用機序を持つARO-AATは、AATLDの根本的な原因を治療することで、患者が肝移植や関連する併発疾患を回避する上で役立つ可能性があります。アローヘッドと協業し、拡充を続ける当社の消化器分野ポートフォリオの一環として、α-1疾患コミュニティーのために末期肝疾患を対象とする素晴らしい資産を前進させることは、当社にとって大きな喜びです。」

アローヘッドの社長兼最高経営責任者(CEO)であるChristopher Anzalone博士は、次のように述べています。「武田薬品は、希少疾患および消化器系疾患の各領域における国際的なプレゼンスおよび支払者・規制当局との経験に加え、α-1疾患コミュニティーに長く貢献してきた実績があるため、ARO-AATをめぐる提携の理想的な提携先となります。同社は患者さんや医学界と協働し、α-1肝疾患の患者さんの深刻な未充足ニーズに対応する上で有利な立場にあります。また本契約は、提携先を厳選して当社のTargeted RNAi Molecule (TRiMTM、標的化RNAi分子)プラットフォームと、多様な組織タイプを標的とするRNAi治療薬の拡充中のパイプラインへの投資を継続すると同時に、当社の販売組織を代謝性心血管疾患と肺疾患の2つの主要な領域における商機に傾注させるという戦略を支えるものです。」

α-1アンチトリプシン関連肝疾患について

α-1アンチトリプシン欠乏症(AATD)は希少な遺伝子性疾患で、小児患者と成人患者では肝疾患、成人患者では肺疾患を伴います。AATDの有病率は、米国では3000~5000人に1人、欧州では2500人に1人と推定されています。αアンチトリプシン(AAT)は主として肝細胞で合成、分泌されるタンパク質です。AATの機能は、正常な結合組織を分解する酵素の阻害です。本疾患で最も多く見られるZ型遺伝子変異では、1つのアミノ酸が置換され、その結果としてタンパク質が正しく折りたたまれません。この変異タンパク質は十分に分泌されず、肝細胞内の小球に蓄積されます。その結果として肝細胞が損傷を受け続け、線維化や肝硬変が引き起こされ、肝細胞がんのリスクが高まります。

ホモ接合型のPiZZ遺伝子型を持つ患者の場合、機能性AATの深刻な不足が肺疾患や肝疾患をもたらします。肺疾患は多くの場合、AAT強化療法により治療します。ただしAAT強化療法は肝疾患に対しては効果がなく、肝疾患の症状に特効がある治療法は存在しません。現在、利用可能な唯一の治療法は肝移植ですが、合併症発現率や死亡率が高く、大きな未充足ニーズが存在します。

ARO-AATについて

ARO-AATは、AATD患者における進行性肝疾患の原因である変異型α-1アンチトリプシン(Z-AAT)タンパク質の肝臓での産生を抑制するように設計されています。炎症性のZ-AATタンパク質の産生を低下させることで、肝疾患の進行を阻止し、肝臓を再生・修復できる可能性があると期待されています。

消化器系疾患領域に対する武田薬品の取り組み

消化器系疾患と肝疾患は、生活に混乱をもたらすのみならず、患者の生活の質に影響を与え得る疾患であると当社は考えています1,2。有効な治療選択肢に対する根本的なニーズの域を超え、患者の生活改善は患者のニーズに対する認識にも左右されると当社は理解しています。武田薬品は消化器系疾患領域における30年近い経験を有し、炎症性腸疾患(IBD)、胃酸関連疾患、短腸症候群(SBS)、消化管運動障害に対する治療薬により、消化器系疾患患者のニーズへの対応で大きく前進しています。当社はセリアック病、好酸球性食道炎、α-1アンチトリプシン関連肝疾患、クローン病、急性膵炎などの患者のために、未充足ニーズのある新領域におけるギャップを埋めるべく大きく前進しています。当社は研究者、患者グループなどと共に、消化器系疾患領域の科学研究と臨床医学を進歩させるために努力しています。

武田薬品工業株式会社について

武田薬品工業株式会社(TSE:4502/NYSE:TAK)は、日本に本社を置き、自らの経営の基本精神に基づき患者さんを中心に考えるというバリュー(価値観)を根幹とする、グローバルな研究開発型のバイオ医薬品のリーディングカンパニーです。武田薬品のミッションは、優れた医薬品の創出を通じて人々の健康と医療の未来に貢献することです。研究開発においては、オンコロジー(がん)、希少疾患、ニューロサイエンス(神経精神疾患)、消化器系疾患の4つの疾患領域に重点的に取り組むとともに、血漿分画製剤およびワクチンにも注力しています。武田薬品は、研究開発能力の強化ならびにパートナーシップを推し進め、強固かつ多様なモダリティ(創薬手法)のパイプラインを構築することにより、革新的な医薬品を開発し、人々の人生を豊かにする新たな治療選択肢をお届けします。武田薬品は、約80カ国で、医療関係者の皆さんとともに、患者さんの生活の質の向上に貢献できるよう活動しています。

アローヘッド・ファーマシューティカルズについて

アローヘッド・ファーマシューティカルズは、疾患の原因となる遺伝子の働きを止めることで難病を治療する医薬品の開発に当たっています。アローヘッドの治療薬は、RNAケミストリーの広範なポートフォリオと効率的な送達方式を活用して、RNA干渉機構を作動させ、標的遺伝子の迅速で徹底的、永続的なノックダウンを誘発します。RNA干渉(RNAi)は、生体細胞内に存在する機構の一種で、特定遺伝子の発現を阻害することで特定タンパク質の産生に影響を及ぼします。RNAiをベースとするアローヘッドの治療薬は、この生来の遺伝子サイレンシング経路を活用しています。詳細情報については、www.arrowheadpharma.comをご覧いただくか、ツイッター(@ArrowheadPharma)で当社をフォローしてください。当社のEメールリストに登録し、ニュースを直接受け取るにはhttp://ir.arrowheadpharma.com/email-alertsをご覧ください。

