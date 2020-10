Air Liquide renforce sa présence en Pologne en signant un nouveau contrat à long terme avec KGHM

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Air Liquide (Paris:AI) et KGHM Polska Miedź, l’un des premiers producteurs mondiaux de cuivre et d’argent, ont signé un nouveau contrat à long terme pour fournir en oxygène et azote le site de Głogów en Pologne. Air Liquide investira environ 40 millions d’euros dans la construction d’une unité de séparation des gaz de l’air (ASU) de dernière génération offrant un haut niveau d’efficacité énergétique et de fiabilité. En outre, l’augmentation de la production d’argon liquide permettra de soutenir la croissance de l’activité Industriel Marchand en Pologne.

Ce nouvel investissement permettra d’accroître la capacité de production d’oxygène du site de Głogów de plus de 1 200 tonnes par jour, ce qui portera les capacités totales d’Air Liquide sur place à près de 2 800 tonnes par jour. En complément des capacités de production d’argon liquide dont le Groupe dispose déjà sur le site, la nouvelle installation de production renforcera la position d’Air Liquide en Pologne, en améliorant sa compétitivité et en soutenant la dynamique de croissance de ses activités Grande Industrie et Industriel Marchand dans la région.

L’unité de séparation des gaz de l’air sera conçue et fabriquée par Air Liquide Ingénierie & Construction. Elle intégrera les dernières technologies du Groupe, qui offrent le plus haut niveau d’efficacité énergétique et de fiabilité. En ligne avec les Objectifs climat d’Air Liquide et avec les objectifs de développement durable de KGHM, les deux entreprises continueront à étudier de nouvelles possibilités afin de diminuer l’empreinte carbone du site.

François Jackow, Directeur Général Adjoint et membre du Comité Exécutif du groupe Air Liquide, a déclaré : « Nous sommes heureux de renforcer notre collaboration avec notre client KGHM. Avec ce nouveau projet, Air Liquide consolide sa présence en Pologne, qui constitue un marché dynamique. Cet investissement est en ligne avec notre stratégie de développement qui repose sur un modèle intégré. Celui-ci se traduit tant par la croissance de notre branche d’activité Grande Industrie dans des sites industriels clefs, que par le développement de notre activité Industriel Marchand à partir de cette base. »

Air Liquide en Pologne

L’implantation d’Air Liquide en Pologne remonte à 1995. Depuis lors, Air Liquide a établi dans ce pays une puissante base industrielle et de services. Avec aujourd’hui plus de 800 salariés dans le pays et quatre unités de production de gaz de l’air, la société est un fournisseur de premier plan dans des domaines tels que la métallurgie, l’automobile, la fabrication d’équipements électroniques, l’agroalimentaire, les produits chimiques, la recherche et l’analyse, ou encore la santé.

