Velodyne Lidar annonce un accord de vente triennal avec Baidu

Velodyne Lidar’s Alpha Prime™ sensor provides real-time 3D vision that allows autonomous vehicles to see their surroundings. (Photo: Velodyne Lidar, Inc.)

Velodyne Lidar announced a three-year sales agreement with Baidu for its Alpha Prime™ lidar sensors. With its combined range, resolution and field of view, the Alpha Prime is a sensor specifically made for autonomous driving in complex conditions for travel up to highway speeds. (Photo: Velodyne Lidar, Inc.)

Velodyne Lidar’s Alpha Prime™ sensor was designed to power safe mobility. It is a next generation lidar sensor that utilizes Velodyne’s 360-degree surround-view perception technology to support autonomous mobility.

SAN JOSÉ, Californie--(BUSINESS WIRE)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR) a annoncé aujourd’hui un accord de vente triennal avec Baidu pour ses capteurs lidar Alpha Prime™. Les capteurs Alpha Prime seront utilisés pour des applications autonomes. La fabrication à faible coût et à grande échelle de Velodyne offre une tarification attractive pour Baidu et ses partenaires Apollo.

Baidu et le programme Apollo de Baidu, une plateforme logicielle open-source de véhicules autonomes , ont sélectionné l’Alpha Prime pour sa portée, sa résolution et son champ de vision qui répondent collectivement aux exigences de haute performance des véhicules autonomes. La vision 3D de qualité du lidar est un élément essentiel pour que les véhicules autonomes puissent percevoir avec exactitude leur environnement.

Le capteur Alpha Prime produit des millions de points de données par seconde, ce qui permet une navigation en temps réel précise et fiable pour détecter des objets, des véhicules et des individus qui peuvent poser une menace de collision. L’Alpha Prime peut permettre au véhicule autonome de naviguer sur les routes à diverses vitesses, et ce dans tout un éventail de conditions de conduite, telles que la pluie, les giboulées et la neige. Ce lidar puissant améliorera les capacités des véhicules.

Baidu est un investisseur stratégique de Velodyne depuis 2016. Baidu et Velodyne partagent un engagement résolu pour faire progresser l’autonomie et la sécurité sur les routes.

« En remplissant sa mission de conduite intelligente, Baidu collabore avec des leaders de l’innovation comme Velodyne pour offrir une expérience de conduite autonome, sécurisée et efficace à chacun », a déclaré Yaoming Shen, ingénieur optique principal chez Baidu.

« Velodyne attache une grande importance à sa relation avec Baidu, un partenaire commercial et un investisseur stratégiques, et nous sommes profondément attachés à notre travail combiné sur le marché chinois », a déclaré Wei Weng, directeur exécutif pour l’Asie de Velodyne Lidar. « Ils sont pionniers de la technologie et du déploiement de la conduite intelligente, et leurs accomplissements et leur influence s’étendent sur tous les marchés mondiaux. Alpha Prime fournit une navigation sécurisée et efficace pour les véhicules autonomes. »

Alpha Prime de Velodyne est une nouvelle génération de capteur lidar qui utilise la technologie de perception par vision panoramique à 360° brevetée de Velodyne pour prendre en charge la mobilité autonome. Résultat de plus de dix ans de développement et d’apprentissage de lidar, l’Alpha Prime prend en charge l’exploitation autonome sur un large éventail de paramètres de conduite, et notamment des environnements urbains et d’autoroutes. Velodyne dispose de plusieurs sources de fabrication, y compris aux États-Unis, au Japon et en Thaïlande, pour produire des capteurs de haute qualité à grande échelle afin de répondre aux besoins des clients.

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (NASDAQ : VLDR) a inauguré une nouvelle ère de technologie autonome avec son invention de capteurs lidar à vision panoramique en temps réel. Velodyne est la plus importante société de lidar, cotée en bourse de type « pure play », et elle est connue dans le monde entier pour son vaste portefeuille de technologies lidar révolutionnaires. Les solutions logicielles et de capteurs révolutionnaires de Velodyne offrent une flexibilité, une qualité et des performances répondant aux exigences d’une large gamme de secteurs, notamment celui des véhicules autonomes, des systèmes avancés d’aide à la conduite (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), de la robotique, des véhicules aériens sans pilote (Unmanned Aerial Vehicles, UAV), des villes intelligentes et de la sécurité. Par le biais d’une dynamique d’innovation continue, Velodyne cherche à transformer l’existence des personnes et des collectivités, en favorisant une mobilité plus sûre pour tous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.velodynelidar.com.

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prévisionnelles » au sens des dispositions de « règle refuge » de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995, ceci concernant, sans limitation, toutes déclarations autres que celles relatives à des faits historiques, y compris, et sans limitation, toutes déclarations sur les marchés cibles de Velodyne, ses nouveaux produits, ses efforts de développement et ses concurrents. Lorsqu’ils sont utilisés dans le présent communiqué de presse, les mots, tels que « estime », « projeté », « s’attend à », « anticipe », « prévoit », « planifie », « a l’intention », « croit », « cherche à », « peut », « devenir », « devoir », « futur », « proposer », les verbes conjugués au futur et au conditionnel, ainsi que les variations de ces mots ou expressions similaires (ou les versions négatives de ces mots ou expressions) sont destinés à identifier des déclarations prévisionnelles. Ces déclarations prévisionnelles ne sont pas des garanties de performances, de conditions ou de résultats futurs et impliquent un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’hypothèses connus et inconnus, ainsi que d’autres facteurs importants, dont un grand nombre sont indépendants de la volonté de Velodyne, et susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels de ceux dont il est question dans les déclarations prévisionnelles. Les facteurs importants susceptibles de faire varier les résultats réels comprennent, entre autres : la capacité de Velodyne à gérer la croissance ; la capacité de Velodyne à exécuter son plan d’affaires ; les incertitudes liées à la capacité des clients de Velodyne à commercialiser leurs produits et à l’acceptation finale de ces produits par le marché ; l’impact incertain de la pandémie de COVID-19 sur les activités de Velodyne et sur celles de ses clients ; les incertitudes liées aux estimations par Velodyne de la taille des marchés pour ses produits ; le taux et le degré d’acceptation par le marché des produits de Velodyne ; le succès d’autres produits et services concurrents liés à lidar et aux capteurs qui existent déjà ou qui pourraient devenir disponibles ; la capacité de Velodyne à identifier et intégrer des acquisitions ; les incertitudes liées au litige actuel de Velodyne, au litige potentiel impliquant Velodyne ou à la validité, ou la force exécutoire de la propriété intellectuelle de Velodyne ; ainsi que les conditions économiques générales et les conditions du marché ayant une incidence sur la demande des produits et services de Velodyne. Velodyne n’assume aucune obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autres, sauf si la loi l’exige.

