FlowBank choisit le logiciel Temenos SaaS pour lancer rapidement la banque numérique suisse et réinventer l'expérience des investisseurs en ligne

GENÈVE--(BUSINESS WIRE)--Temenos (SIX : TEMN), le fournisseur de logiciels bancaires, a annoncé aujourd'hui que FlowBank a choisi Temenos Transact, livré en mode SaaS, pour alimenter sa nouvelle banque numérique en Suisse. La technologie bancaire de base de Temenos Transact permettra à FlowBank de démarrer rapidement et d'offrir une nouvelle expérience d'investissement aux investisseurs privés et institutionnels en Suisse et à l'étranger.

FlowBank a récemment obtenu sa licence bancaire en juillet 2020 et prévoit de lancer les opérations d'ici à la fin de l'année 2020. La banque vise à répondre aux besoins des investisseurs sophistiqués et émergents, qui souhaitent gérer eux-mêmes leurs opérations bancaires et leurs investissements. La banque s'adresse à ce segment de marché en pleine croissance en offrant une expérience d'investissement simple, fiable et ouverte à tous, grâce à une plateforme de négociation optimisée, soutenue par Temenos Transact. La banque est réglementée par la FINMA et les dépôts sont garantis jusqu'à 100 000 CHF.

Avec Temenos SaaS, FlowBank va créer un modèle de coût extrêmement efficace et réduire les coûts informatiques, ce qui lui permettra de se mesurer aux acteurs établis en offrant des services bancaires et de commerce en ligne à des taux concurrentiels. Grâce à une technologie de pointe, les banques les plus performantes de Temenos atteignent des ratios coûts/revenus de 26,8 %, soit deux fois plus que la moyenne du secteur.

En accédant à la solution par un modèle SaaS, FlowBank sera en mesure d'adapter l'utilisation en fonction de la demande des entreprises. Temenos SaaS offre une évolutivité élastique pour soutenir le plan de croissance des clients de FlowBank et son expansion internationale.

Une nouvelle caractéristique essentielle du produit Temenos Transact permettra aux clients de Flowbank d'effectuer des transactions à partir d'un seul compte bancaire multidevise et d'accéder à plus de 50 marchés financiers. La banque sera en mesure de lancer des produits personnalisés très rapidement et de différencier l'expérience client. La fonctionnalité bancaire pré-configurée de Temenos Transact permettra à FlowBank de déployer la technologie sans personnalisation. FlowBank offrira des services bancaires en ligne, des services de négociation et des cartes de crédit, une expérience d'investissement ouverte à tous, grâce à une application mobile et une plateforme de négociation optimisée pour traiter toutes les classes d'actifs.

Charles-Henri Sabet, fondateur et directeur général de FlowBank, a commenté : "Nous partageons avec Temenos les mêmes valeurs, à savoir atteindre les meilleures normes d'excellence en matière de service à la clientèle, et c'est un plaisir de collaborer avec une autre société dont le siège est à Genève. La technologie avancée de Temenos en matière de cloud computing nous permettra de nous lancer rapidement et d'offrir à nos clients des expériences commerciales et bancaires exceptionnelles et fiables. La technologie SaaS de Temenos soutiendra notre croissance et nous permettra d'affronter des acteurs établis sur le marché bénéficiant d'un modèle commercial hyper efficace et d'offrir plus de valeur à nos investisseurs et des prix compétitifs".

Flowbank rejoint une série de banques numériques à travers le monde telles que Alba, Banco del Sol, Flowe, Lunar, Next Commercial Bank, Varo Bank et WeLab Bank, qui ont choisi Temenos comme fournisseur de technologie de facto pour les aider à se lancer et à innover rapidement.

Max Chuard, directeur général de Temenos, a ajouté : "Nous sommes fiers de soutenir le lancement de FlowBank en Suisse, un pays où nous avons un fort héritage et une grande expérience. Temenos Transact, livré en mode SaaS, permettra à FlowBank de bénéficier d'une évolutivité et d'une structure de coûts élastique et hyper efficace. Avec Temenos SaaS, la nouvelle banque numérique bénéficiera d'un coût total de propriété plus faible qui permettra à FlowBank d'être agile, d'innover rapidement et d'offrir des expériences commerciales et bancaires exceptionnelles. Nous constatons une traction mondiale où les banques concurrentes - libérées des contraintes de la technologie existante - reconnaissent le potentiel de la technologie innovante de Temenos pour leur donner l'agilité nécessaire à leur croissance".

À propos de FlowBank

FlowBank est une banque numérique dont le siège se trouve à Genève, en Suisse. Elle commencera ses opérations à l'automne 2020. Fondée par Charles-Henri Sabet, FlowBank aspire à réinventer l'expérience de l'investisseur en ligne. FlowBank SA a obtenu une licence bancaire de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Pour en savoir plus sur FlowBank, visitez le site : www.flowbank.com

À propos de Temenos

Temenos AG (SIX: TEMN) est le leader mondial des logiciels bancaires. Plus de 3 000 banques à travers le monde, dont 41 des 50 plus groupes bancaires mondiaux, font confiance à Temenos pour le traitement quotidien des transactions et interactions de plus de 500 millions de clients des services bancaires. Temenos propose des solutions logicielles nuagiques natives, agnostiques et dotées d'IA pour le front-office, les services bancaires de base, les paiements et la gestion de fonds qui permettent aux banques d'offrir à leurs clients des expériences multicanal parfaitement fluides et de gagner en excellence opérationnelle.

Le logiciel Temenos a prouvé qu'il permet à ses clients les plus performants d'atteindre des ratios coût-revenu de 26,8%, soit la moitié de la moyenne sectorielle, et un rendement de capitaux propres de 29%, soit trois fois la moyenne du secteur. Ces clients investissent également 51% de leur budget informatique dans la croissance et l'innovation par rapport à la maintenance, soit deux fois la moyenne sectorielle, prouvant ainsi que les investissements informatiques des banques ajoutent une valeur tangible à leur activité.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.temenos.com

