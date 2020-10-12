Andersen Global啟動在美屬維京群島的擴張

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--作為其加勒比海擴張的一部分，Andersen Global宣佈已透過與法律事務所Marjorie Rawls Roberts, P.C.的合作協定進軍美屬維京群島(USVI)，擴大了該組織在加勒比海地區的中心業務版圖。

Marjorie Rawls Roberts, P.C.成立於1999年，在代表公司和個人處理國際、美國和美屬維京群島稅務和商業交易、私人客戶業務、信託和不動產、目標性經濟激勵應用和建議、房地產事務以及稅務訴訟等方面已有逾20年經驗。該法律事務所的律師廣泛服務於國內和國際客戶，其中包括酒店和旅遊相關企業、服務企業、家族辦公室、科技公司和精煉廠等。該法律事務所由創辦人兼管理合夥人Marjorie (Jorie) Rawls Roberts領導。Jorie曾任職於Gibson, Dunn & Crutcher法律事務所的倫敦和華盛頓特區辦事處，並曾擔任美國財政部稅務政策辦公室律師顧問、維京群島國內稅務局首席顧問，以及一家避險基金管理公司的總顧問。

Jorie表示：「我們的團隊很高興能夠與Andersen Global的成員公司和合作公司無縫整合，並透過我們所共有的管理和透明度價值觀，建立植基於聯繫的工作關係。此次合作使我們能夠讓客戶與全球頂尖稅務和法律專業人士建立聯繫，並為更廣泛的受眾提供關於美屬維京群島絕佳投資機會的資訊。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz表示：「Jorie具有非凡的能力，曾任職於華盛頓特區一家大型法律事務所，並曾在美國財政部擔任律師顧問，為期三年。美屬維京群島為我們的組織提供了獨特的機會，進一步促使我們成為跨國客戶的一站式服務點。在美屬維京群島增設據點，可強化我們在加勒比海地區的整體擴張策略，使我們能夠為客戶提供優質、獨立的稅務和法律服務。」

Andersen Global是一家國際性組織，由世界各地稅務和法律專業人士各自成立之在法律上獨立的成員公司組成。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC於2013年成立，現在透過成員公司和合作公司在全球擁有超過205個據點和逾6,000名專業人員。

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