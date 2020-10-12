Andersen Global启动在美属维尔京群岛的扩张

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--作为其加勒比扩张的一部分，Andersen Global宣布其已通过与律所Marjorie Rawls Roberts, P.C.的合作协议进军美属维尔京群岛(USVI)，从而扩展了该组织在加勒比地区的中心业务版图。

Marjorie Rawls Roberts, P.C.成立于1999年，在代表公司和个人处理国际、美国和美属维尔京群岛税务和商业交易、私人客户业务、信托和不动产、定向经济激励应用和建议、房地产事务以及税务诉讼等方面已有逾20年经验。该律所的律师广泛服务于国内和国际客户，其中包括酒店和旅游相关企业、服务企业、家族办公室、科技公司和精炼厂等。该律所由创始人兼管理合伙人Marjorie (Jorie) Rawls Roberts领导。Jorie曾供职于Gibson, Dunn & Crutcher律所的伦敦和华盛顿特区办事处，并曾担任美国财政部税收政策办公室律师顾问、维尔京群岛国内税务局首席顾问，以及一家对冲基金管理公司的总顾问。

Jorie表示：“我们团队很高兴能够与Andersen Global的成员公司和合作公司无缝整合，并通过我们所共有的管理和透明度价值观，建立基于联系的工作关系。此次合作使我们能够将我们的客户与全球顶级税务和法律专业人士相联系，并向更广泛的受众提供关于美属维尔京群岛绝佳投资机会的信息。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz表示：“Jorie具有非凡的能力，曾供职于华盛顿特区一家大型律师事务所，并曾在美国财政部担任律师顾问，为期三年。美属维尔京群岛为我们的组织提供了独特的机会，进一步促使我们成为跨国客户的一站式服务点。在美属维尔京群岛增设分支，是对我们在加勒比地区的整体扩张战略的补充，使我们能够为客户提供优质、独立的税务和法律服务。”

Andersen Global是一家国际性组织，由世界各地税务和法律专业人士各自成立的在法律上独立的成员公司组成。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，现在通过成员公司和合作公司在全球拥有超过205个分支机构和逾6,000名专业人员。

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