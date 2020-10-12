MessageBird 獲2億美元C輪融資，估值達30億美元

阿姆斯特丹、舊金山和新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球領先的全管道雲端通訊平臺MessageBird今天宣布，完成2億美元的C輪融資，公司估值達30億美元。此輪融資由矽谷的Spark Capital領投，跟投方包括Bonnier、Glynn Capital、LGT Lightstone、Longbow、Mousse Partners和New View Capital。作為此次投資的一項重要內容，Spark Capital的普通合夥人Will Reed將加入MessageBird的董事會。現有投資方Accel、Atomico和Y-Combinator也參與了此輪融資。

由於受疫情影響，此次投資以遠端方式展開，其背景是全球企業紛紛從實體店面和呼叫中心服務，向完全遠端辦公和全網路銷售模式轉型，因此迫切需要跨越更廣泛管道、更多訊息優先的客戶通訊工具。這也促使MessageBird從純粹的通訊平臺即服務（CPaaS）公司到全球第一家也是唯一一家全管道平臺即服務（OPaaS）公司的發展演變。這筆融資將用於MessageBird全球團隊的規模擴充至三倍，並在公司正式推出「隨時隨地展開工作」（Work from Anywhere）的策略之後，進一步擴展其歐洲、亞洲和拉丁美洲的核心市場。

MessageBird創辦人兼執行長Robert Vis表示：「我只是希望，當我們向某個企業傳送訊息時再也不會那麼卡頓了。MessageBird開創OPaaS背後的理念是全球企業應與世界各地的客戶，透過他們偏好的溝通管道實現零接觸交流。此輪融資的結果表明，世界各地的客戶希望傳統企業都能採用這種全新的訊息優先全管道通訊方式，而MessageBird擁有市場領先的產品，可以幫助他們實現這項目標。」

Spark Capital的普通合夥人Will Reed表示：「越來越多的消費者要求企業透過其喜歡的應用軟體進行溝通，因此企業最終將被迫大規模採用全管道策略。Robert和MessageBird團隊建置了一個最好的平臺，可以在全球透過任意管道與任意客戶進行溝通，並且其全套軟體產品可以增強並自動執行互動，從而使企業能夠在全新的訊息優先領域脫穎而出。」

真正的全管道體驗是要將客戶溝通從低效率的電子郵件和語音管道轉移到更具動態性的訊息管道。這就要求對於企業和消費者的每一次互動都具有統一的語境。這一點現在能夠實現，歸功於MessageBird擁有全套的相關產品，包括：

在Messagebird的15,000個全球客戶中，有三分之一目前已透過其Flowbuilder、Inbox或Omnichannel Widget產品過渡到了全管道雲端通訊方式。MessageBird得到了20,000多個客戶的廣泛信任，其中既有漢莎航空、海尼根、Hugo Boss、Rituals Cosmetics、SAP等知名品牌，也有Uber、Glovo、HelloFresh、Deliveroo等快速發展的新興企業。

關於MESSAGEBIRD

MessageBird創立於2011年，是一家全球領先的全管道雲端通訊平臺公司，提供一整套全管道產品和雲端通訊API，使開發者和企業能夠透過任意管道與世界各地的任意客戶進行溝通。

創立之後的最初六年，MessageBird憑一己之力實現獲利，此後獲得了美國Accel Partners和英國Atomico合計6000萬美元的A輪融資，成為歐洲軟體公司所獲投資金額最大的公司之一。

MessageBird得到了15,000多個客戶的廣泛信任，其中既有漢莎航空、海尼根、Hugo Boss、Rituals Cosmetics、SAP等知名品牌，也有Uber、Glovo、HelloFresh、Deliveroo等快速發展的新興企業。

MessageBird在阿姆斯特丹、舊金山、新加坡、波哥大、倫敦、上海、都柏林、漢堡和雪梨設有分支機構。

關於SPARK CAPITAL

我們是Spark Capital，投資於我們喜歡的產品，而開發這些產品的企業也是我們所欣賞的，例如Affirm、Carta、Cruise、Discord、Oculus、Plaid、Postmates、Slack、Twitter和Wayfair。我們知道，成功既沒有劇本也沒有公式，我們要做的是幫助創辦人實現自己的成功之道。Spark Capital投資於所有領域的所有專案階段，在舊金山、波士頓和紐約市設有業務機構。

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