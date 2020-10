OSLO, Noorwegen--(BUSINESS WIRE)--Crayon, een wereldleider op het gebied van digitale transformatie, heeft vandaag aangekondigd dat het zijn samenwerking met Workplace van Facebook uitbreidt om de manier waarop organisaties communiceren en werk gedaan krijgen te veranderen. Crayon biedt Workplace, een tool voor zakelijke samenwerking aan, in Scandinaviƫ sinds 2018 en deze nieuwe overeenkomst zal het partnerschap het komende jaar uitbreiden naar 20 andere landen.

Crayon heeft de behoefte aan samenwerkingstools zien toenemen nu bedrijven over de hele wereld zijn overgestapt op een nieuwe benadering van werken, waarbij een meer afgelegen en gedistribueerd personeelsbestand wordt verbonden. Het uitgebreide partnerschap betekent dat Crayon en Workplaceorganisaties zullen helpen om nauwer samen te werken, communicatiesilo's te doorbreken en een sterkere bedrijfscultuur mogelijk te maken, vooral met externe en eerstelijnsmedewerkers door een uniform systeem van betrokkenheid en samenwerking te bieden.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.