A karantén idején az omnichannel platformszolgáltatások iránt globális kereslet megugrásának köszönhetően a 3 milliárd USA dolláros vállalatértékű MessageBird 200 millió USA dollárt gyűjtött C sorozatú részvényeinek kibocsátása során

Amszterdam, San Francisco és Szingapúr--(BUSINESS WIRE)--A világ vezető felhőalapú omnichannel kommunikációs platformja, a MessageBird október 8-án bejelentette, hogy sikeresen lezárta a Szilícium-völgyben működő Spark Capital vezetésével lefolytatott, 200 millió USA dollár befolyását eredményező, C sorozatú részvények kibocsátásával megvalósuló új tőkebevonási ügyletét. A 3 milliárd USA dollár befektetési értékű MessageBird forrásgyűjtési célú kibocsátásában részt vett a Bonnier, a Glynn Capital, a LGT Lightstone, a Longbow, a Mousse Partners és a New View Capital. E legutóbbi befektetés kapcsán Will Reed, a Spark Capital korlátlan felelősségű tulajdonosa csatlakozni fog a MessageBird igazgatótanácsához. A cég meglévő befektetői, az Accel, az Atomico és az Y-Combinator szintén részt vettek a harmadik befektetési körben.

Manapság a globális üzleti vállalkozások azzal a kihívással szembesülnek, hogy az adásvétel szinte kizárólag online lehetséges, és a mostanáig az üzletekben a helyszínen vagy az ügyfélszolgálati központok által telefonon nyújtott ügyféltámogatási szolgáltatásokat a munkájukat teljes mértékben távmunkaként végző alkalmazottak biztosítják, így világszerte jelentősen megnőtt az igény az ügyfelekkel való kommunikációt mobileszközökön keresztüli üzenetváltás révén biztosító eszközök és a különféle kommunikációs csatornák körének bővítése iránt. A MessageBird ennek az igénynek a felismerése nyomán indította el a karantén idején ezt a harmadik, teljes mértékben online lefolytatott forrásbevonási ügyletet. A karanténnal kapcsolatos gazdasági változások felgyorsították a MessageBird átalakulását is, és a cég egy kizárólag kommunikációsplatform-szolgáltatóból (CPaaS) a világ első és egyetlen omnichannelplatform-szolgáltatójává (OPaaS) vált. A forrásbevonási ügylet eredményeként befolyt összeget a MessageBird globális csapata tagszámának megháromszorozására és a vállalat alapvető európai, ázsiai és latin-amerikai piacain végzett tevékenysége bővítésének finanszírozására fordítja, melynek kapcsán ugyanakkor hivatalosan életbe lépteti a "Work Anywhere" (Munkavégzés bárhonnan) elnevezésű vállalatpolitikáját.

"Olyan világban szeretnék élni, ahol bármikor küldhetek szöveges üzeneteket egy üzleti vállalkozásnak ahelyett, hogy hosszas próbálkozás után sem sikerül elérnem a telefonos ügyfélszolgálatát. A MessageBird annak az elképzelésnek az alapján vezette be a szektorban elsőként az OPaaS-t (omnichannelplatform-szolgáltatás), miszerint a globális vállalatoknak képessé kell válniuk az ügyfeleikkel történő zökkenőmentes kommunikációra (legyen az adott ügyfél a világ bármely részén), bármely, az ügyfél által preferált csatornán keresztül" - magyarázta Robert Vis, a MessageBird alapítója és vezérigazgatója. "Ennek a mostani forrásbevonási körnek a sikere is igazolja, hogy szerte a világon jelentős erre a kielégítetlen igény az ügyfelek részéről, akik egyre inkább elvárják, hogy a hagyományos üzleti vállalkozások is belépjenek ebbe az új, üzenetváltás révén való kommunikációt lehetővé tévő, omnichannel-alapú világba, és a MessageBird új, piacvezető terméke lehetővé teszi ezt minden piaci szereplő számára."

"Mivel a fogyasztók egyre inkább igénylik, hogy az üzleti vállalkozások az általuk preferált alkalmazásokon keresztül kommunikáljanak velük, a cégek kénytelenek átfogó omnichannel stratégiákat bevezetni" - fejtette ki Will Reed, a Spark Capital korlátlan felelősségű tulajdonosa. "Robert és a MessageBird csapata kifejlesztették a legtökéletesebb platformot arra a célra, hogy bármely ügyféllel, bármely csatornán világszerte kommunikálni lehessen - és e mellé biztosítanak egy sor olyan szoftverterméket is, amelyek optimalizálják és automatizálják ezeket az interakciókat, lehetővé téve az üzleti vállalkozások számára, hogy előnyhöz jussanak ebben az újfajta, üzenetváltáson alapuló üzleti világban."

Az omnichannel kommunikáció az jelenti, hogy az ügyfelek a kevéssé hatékony e-mail és hangalapú (telefonos) kommunikációs csatornák helyett jóval dinamikusabb üzenetváltást biztosító csatornákon keresztül tudnak kapcsolatot létesíteni az üzleti vállalkozásokkal. Ehhez olyan termékekre van szükség, amelyek mind a cégek, mind a fogyasztók számára egységes alapot biztosítanak minden interakcióhoz. Ezt teszi elérhetővé a MessageBird termékcsaládja, amelybe beletartoznak a következő termékek:

- Inbox - A hatékony ügyféltámogatást és ügyfélelkötelezést lehetővé tévő, díjmentes, omnichannel Inbox biztosítja az üzleti vállalkozások számára, hogy szerte a világon kommunikáljanak bármelyik ügyfelükkel és azonnal megosszanak vele multimédiás tartalmakat számos alkalmazáson (WhatsApp, SMS, hangalapú alkalmazások, Messenger, WeChat, Google Business Messaging, Line és Telegram) keresztül. Az ügyféltől a különféle csatornákon beérkező üzenetek az adott ügyfélhez tartozó egyetlen (összevont) üzenetfolyamként kezelhetők, ami nagy mértékben megkönnyíti a hibajegyekkel kapcsolatos feladatok végzését és a válaszadást

- Omnichannel Chat Widget - Az eszköz a statikus oldalakat dinamikus beszélgetésekké alakítja át, lehetővé téve az ügyfelek számára, hogy akár a cég honlapján keresztül, akár valamely más alkalmazás vagy bármilyen üzenetküldő app (WhatsApp, Messenger, WeChat, SMS stb.) használatával kommunikáljanak a cég alkalmazottjaival.

- Flow Builder - Üzenetváltáson alapuló üzleti kommunikációt lehetővé tévő, robotizált folyamatautomatizálást (RPA) biztosító platform, amelynek segítségével bármely üzleti vállalkozás saját egyedi igényei szerint alakíthatja az ügyfeleinek nyújtott omnichannel fogyasztói élményeket

- A MessageBird az egyetlen platform, amelyet kiemelt ügyfélként kezel az összes jelentős üzenetküldő platform, és ennek köszönhetően a MessageBird biztosítani tudja ügyfelei számára, hogy a világon mindenütt késedelem nélkül kommunikálhassanak és megoszthassanak multimédiás tartalmakat bármely üzleti vállalkozással

A Messagebird globális ügyfeleinek már egyharmada váltott a cég Flow Builder, Inbox vagy Omnichannel Widget termékeinek használatával megvalósuló omnichannel, felhőalapú kommunikációra. A MessageBirdöt több mint 15 000 ügyfél választotta szolgáltatójának, kezdve olyan nagynevű cégektől, mint a Lufthansa Airlines, a Heineken, az Hugo Boss, a Rituals Cosmetics és a SAP egészen az olyan gyorsan növekvő, piaci diszruptorként ismert vállalkozásokig, mint az Uber, a Glovo, a HelloFresh és a Deliveroo.

AMIT A MESSAGEBIRDRŐL TUDNI KELL…

A MessageBird a világ vezető omnichannel felhőalapú kommunikációs platformja, amely mind omnichannel termékeket, mind felhőalapú kommunikáción alapuló alkalmazásprogramozási felületeket (API) biztosít partnereinek, lehetővé téve a fejlesztők és vállalkozások számára az ügyfeleikkel való kommunikációt bármilyen csatornán, gyakorlatilag a világ bármely részén.

A 2011-ben alapított vállalat már a kezdetektől nyereséges volt, és a hat évvel az indulását követő, A sorozatú részvények kibocsátásával megvalósult első körös forrásbevonási ügylete az európai szoftvervállalkozások körében az egyik legnagyobb ilyen jellegű tranzakciónak számított: a cégbe 60 millió USA dollárt fektetett be az amerikai egyesült államokbeli székhelyű Accel Partners és az egyesült királyságbeli székhelyű Atomico.

A vállalat számos városban működtet irodákat, ideértve Amszterdamot, San Franciscót, Szingapúrt, Bogotát, Londont, Sanghajt, Dublint, Hamburgot és Sydney-t.

AMIT A SPARK CAPITALRŐL TUDNI KELL…

Mi a Spark Capitalnél olyan általunk nagyra becsült cégek tetszésünket elnyerő termékekbe fektetünk be, mint például az Affirm, a Carta, a Cruise, a Discord, az Oculus, a Plaid, a Postmates, a Slack, a Twitter, és a Wayfair. Tudatában vagyunk annak, hogy a sikerhez nincsen biztos recept vagy forgatókönyv, ezért igyekszünk segíteni a cégalapítókat, hogy megtalálhassák a sikerhez vezető saját útjukat. Befektetéseinkkel az összes iparág különféle fejlődési szakaszokban lévő vállalkozásait támogatjuk San Franciscóban, Bostonban és New York City-ben működő irodáinkon keresztül.

