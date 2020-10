Velodyne Lidar anuncia contrato de vendas trianual com a Baidu

Velodyne Lidar’s Alpha Prime™ sensor provides real-time 3D vision that allows autonomous vehicles to see their surroundings. (Photo: Velodyne Lidar, Inc.)

Velodyne Lidar announced a three-year sales agreement with Baidu for its Alpha Prime™ lidar sensors. With its combined range, resolution and field of view, the Alpha Prime is a sensor specifically made for autonomous driving in complex conditions for travel up to highway speeds. (Photo: Velodyne Lidar, Inc.)

Velodyne Lidar’s Alpha Prime™ sensor was designed to power safe mobility. It is a next generation lidar sensor that utilizes Velodyne’s 360-degree surround-view perception technology to support autonomous mobility.

SAN JOSÉ, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR) anunciou hoje um acordo de vendas de três anos com a Baidu para seus sensores lidar Alpha Prime™. Os sensores Alpha Prime serão utilizados para aplicações autônomas. A fabricação de baixo custo e alta escala da Velodyne oferece preços atraentes para a Baidu e seus parceiros Apollo.

A Baidu e o programa Apollo do Baidu, uma plataforma de software para veículos autônomos de código aberto, selecionaram o Alpha Prime por seu alcance, resolução e campo de visão, que atendem coletivamente aos requisitos de alto desempenho para veículos autônomos. A visão 3D lidar de qualidade é um componente essencial para veículos autônomos perceberem com precisão o ambiente.

O sensor Alpha Prime produz milhões de pontos de dados por segundo, permitindo navegação precisa e confiável em tempo real para detectar objetos, veículos e pessoas que possam representar uma ameaça de colisão. O Alpha Prime pode ajudar veículos autônomos a navegarem por vias de tráfego nas mais diversas velocidades, viajando em diferentes condições de via, como chuva, granizo e neve. Esse poderoso lidar aumentará as capacidades do veículo.

A Baidu é uma investidora estratégica da Velodyne desde 2016. A Baidu e a Velodyne partilham de um forte compromisso com o avanço da autonomia e segurança nas estradas.

“Ao cumprir nossa missão de direção inteligente, a Baidu trabalha com líderes em inovação como a Velodyne para oferecer uma experiência de direção autônoma eficiente e segura a todos”, declarou Yaoming Shen, engenheiro óptico sênior da Baidu.

“A Velodyne valoriza muito nosso relacionamento com a Baidu, parceira de negócios estratégica e investidora, e estamos profundamente comprometidos com nosso trabalho combinado no mercado chinês”, afirmou Wei Weng, diretor executivo da Velodyne Lidar para a Ásia. “Eles são pioneiros em implementação e tecnologia de direção inteligente, e suas realizações e influência abrangem os mercados globais. O Alpha Prime proporciona navegação segura e eficiente a veículos autônomos.”

O Alpha Prime da Velodyne é um sensor lidar de próxima geração que utiliza a tecnologia patenteada de percepção de visão circundante de 360 ​​graus da Velodyne para possibilitar a mobilidade autônoma. Resultado de mais de 10 anos de desenvolvimento e aprendizado lidar, o Alpha Prime possibilita operação autônoma em uma ampla variedade de configurações de vias de tráfego, o que inclui ambientes urbanos e rodoviários. A Velodyne tem várias fontes de fabricação disponíveis — inclusive nos Estados Unidos, Japão e Tailândia — para produzir sensores de alta qualidade e em escala para atender às necessidades dos clientes.

