BARCELONA, Spanje--(BUSINESS WIRE)--Veeva Systems (NYSE: VEEV) heeft vandaag aangekondigd dat Roche (SWX: ROG) wereldwijd Veeva Development Cloud-applicaties heeft geselecteerd om klinische, regelgevende en kwaliteitsprocessen te stroomlijnen. Het bedrijf schakelt over naar uniforme applicaties in Vault Clinical, Vault RIM, en Vault Quality-suites om de efficiëntie te verhogen, de gegevenskwaliteit te verbeteren en de compliance te stimuleren gedurende de hele levenscyclus van het product.

“Het versnellen van de ontwikkeling van geneesmiddelen en het leveren van producten zijn strategische prioriteiten voor innovatieve life sciences-bedrijven zoals Roche”, zegt Rik van Mol, vice-president van Veeva Development Cloud. “Veeva Development Cloud breekt systeem- en processilo’s af, zodat life sciences-bedrijven sneller innovatieve behandelingen aan patiënten kunnen bieden.”

