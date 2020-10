Amsterdam / San Francisco / Singapur--(BUSINESS WIRE)--

Globální poptávka po špičkovém poskytovateli omnichannelové platformy typu “Omnichannel Platform-as-a-Service (OPaaS)” během izolace narůstá, díky čemuž v rámci investičního kola série C získala platforma MessageBird 200 milionů dolarů; oceněna je na 3 miliardy dolarů

Přední světová cloudová omnichannelová komunikační platforma MessageBird ohlásila uzavření nového investičního kola série C, při kterém bylo vybráno na 200 milionů dolarů s premisou zhodnocení společnosti na 3 miliardy dolarů. Na financování podniku se podílely společnosti Bonnier, Glynn Capital, LGT Lightstone, Longbow, Mousse Partners a New View Capital. Nejnovější investice rovněž zařídila generálnímu partneru Spark Capital Willu Reedovi místo v představenstvu MessageBird. Dosavadní investoři - Accel, Atomico a Y-Combinator - se rovněž učastnili tohoto kola.

Tato nejnovější investice, která byla provedena během období pandemické izolace, souvisí s globálním nárůstem poptávky po širší škále nástrojů pro komunikaci se zákazníky napříč větším počtem kanálů. Je totiž potřeba, aby se mezinárodní podniky vyrovnaly s náhlým přechodem z fyzického zákaznického servisu v obchodech a call centrech na plně distanční online formát prodeje. To urychlilo vývoj společnosti MessageBird z čistě komunikační platformy typu “Communications Platform as a Service (CPaaS)” na první světovou a jedinou omnichannelovou platformu “Omnichannel Platform as a Service (OPaaS)”. Získané prostředky budou využity ke ztrojnásobení velikosti globálního týmu společnosti, a v souladu s oficiálním zavedením firemní politiky “Work Anywhere”, k další expanzi především na hlavní trhy Evropy, Asie a Latinské Ameriky

“Chci pouze žít ve světě, kde mohu bezproblémově a plynule komunikovat s firmou. MessageBird je průkopníkem ‘OPaaS (Omnichannel Platform as a Service)’, což je formát platformy založený na myšlence, že globální společnosti by měly komunikovat se svými zákazníky bez jakýchkoliv zádrhelů na kterémkoliv z jimi preferovaných kanálů napříč celým světem,” uvedl Robert Vis, zakladatel a generální ředitel společnosti MessageBird. “Průběh posledního investičního kola jasně prokazuje, že existuje celosvětová poptávka zákazníků po tom, aby se i tradiční podniky adaptovaly na tento nový odvážný omnichannelový svět, ve kterém budou firmy se svými zákazníky komunikovat zasíláním zpráv - náš produkt je přesně to, co potřebují.”

“Vzhledem k tomu, že zákazníci stále více požadují, aby komunikace s podniky probíhala v jimi preferovaných aplikacích, jsou firmy nuceny přijímat omnichannel strategie ve velkém,” zmínil Will Reed, generální partner společnosti Spark Capital. “Robert a jeho tým v MessageBird vybudovali tu nejlepší platformu pro spojení se se zákazníkem na kterémkoliv kanálu po celém světě. Spolu se sadou softwarových produktů, které tyto interakce vylepšují a automatizují, umožňují podnikům vyniknout v novém světě zasílání zpráv.”

Přechod na omnichannel platformu je především o přesunu zákaznické komunikace z neefektivních e-mailových a hlasových kanálů na dynamické kanály, umožňující zasílání zpráv. To však vyžaduje vybavit obě strany, jak zákazníky, tak podniky, produkty, které umožní celistvou vzájemnou komunikaci. To je nyní možné díky sadě následujících produktů MessageBird:

• Inbox - Bezplatné omnichannelové prostředí pro zákaznickou podporu a spojení se zákazníky. Inbox umožní firmám kdekoli na světě okamžitě komunikovat a sdílet multimédia s jakýmkoli zákazníkem přes WhatsApp, SMS, Voice, Messenger, WeChat, Google Business Messaging, Line a Telegram. Příchozí zprávy ze všech kanálů seskupené do jednoho vlákna znamenají rychlejší odpovědi a zpracování žádostí.

• Omnichannel Chat Widget - přemění statické stránky v dynamické konverzace a umožní zákazníkům komunikovat s vašimi týmy na domovské stránce, ve vaší aplikaci, na živém chatu nebo v jakékoli službě pro zasílání zpráv (WhatsApp, Messenger, WeChat, SMS a další).

• Flow Builder - RPA Platforma pro firemní komunikaci. Umožňuje podnikům vytvářet omnichannelové prostředí podle jejich vlastních představ.

• A konečně, MessageBird je jediná platforma s preferovanými dodavatelskými vztahy se všemi hlavními platformami pro zasílání zpráv. Umožňuje tak zákazníkům kdekoli na světě komunikovat a okamžitě sdílet multimediální média s libovolným podnikem.

Třetina světových zákazníků společnosti MessageBird již přešla k používání omnichannelové cloudové komunikace skrze Flow Builder, Inbox nebo Omnichannel Widget. Firmě MessageBird důvěřuje více než 15 000 zákazníků, ať už se jedná o zavedené značky jako Lufthansa Airlines, Heineken, Hugo Boss, Rituals Cosmetics a SAP či rychle rostoucí disruptivní společnosti jako Uber, HelloFresh a Deliveroo.

O MESSAGEBIRD

MessageBird je přední světová cloudová omnichannelová komunikační platforma, která nabízí sadu omnichannelových produktů a rozhraní pro programování cloudových komunikačních aplikací, které umožňují vývojářům a podnikům komunikovat se zákazníky prakticky ve všech koutech světa a skrze jakýkoliv kanál.

Společnost byla založena roku 2011. Po dobu šesti let byla výdělečná i přesto, že pracovala pouze se svými vlastními zdroji. Zlom nastal, když od americké společnosti Accel Partners a britské společnosti Atomico získala částku 60 milionů dolarů v rámci investičního kola série A, a stala se tak jednou z mála evropských softwarových firem, kterým byla poskytnuta takto vysoká částka, jakožto investice do startupu.

Společnost má pobočky v Amsterdamu, San Francisku, Singapuru, Bogotě, Londýně, Šanghaji, Dublinu, Hamburku a Sydney.

O SPARK CAPITAL

Jsme Spark Capital, investoři do oblíbených produktů vytvořených námi milovanými tvůrci. Mezi ně patří například Affirm, Carta, Discord, Oculus, Plaid, Postmates, Slack, Twitter a Wayfair. Víme, že neexistují žádné příručky, ani zaručené recepty úspěchu a snažíme se vizionářům pomoci razit jejich vlastní cestu. Investujeme napříč všemi sektory a stupni. Naše kanceláře se nachází v San Francisku, Bostonu a New Yorku

