UVDI annuncia le presentazioni dei dispositivi UV-C al 16o congresso mondiale sulla salute pubblica 2020

Researchers from the University of Siena will present "Six ultraviolet minutes for cleaner operating theatres" at the 16th World Congress on Public Health 2020. (Photo: Business Wire)

VALENCIA, California--(BUSINESS WIRE)--Ultraviolet Devices, Inc. (UVDI), leader globale per la disinfezione di superfici UV-C e prodotti per la qualità dell’aria interna, oggi ha annunciato che i suoi primi studi ospedalieri italiani che dimostrano l’efficacia avanzata del sanificatore per locali UVDI-360 verranno presentati al 16o congresso mondiale di sanità pubblica 2020, che avrà luogo dal 12 al 16 ottobre 2020. La nuova ricerca, condotta dal dr. Gabriele Messina, professore associato di sanità pubblica dell’Università di Siena all’ospedale Rugani di Monteriggioni (SI), dimostra la capacità di UVDI-360 di neutralizzare i patogeni in ambiente ospedaliero, come parte di vari protocolli di pulizia, in varie località ad alto rischio e in diversi periodi del ciclo di disinfezione.

Tra le presentazioni del dr. Messina e della sua équipe all’Università di Siena vi sono:

(1) un poster che mostra i dati preliminari di uno studio distribuito su più sezioni, che misura la riduzione globale di patogeni sulle superfici toccate frequentemente nelle camere dei degenti, prima e dopo l’uso del sanificatore per locali UVDI-360 quale supplemento alla pulizia finale. I risultati preliminari concludono che l’83% delle località prese a campione avevano 0 CFU (Colony-Forming Unit: unità che forma colonia) dopo l’uso del sanificatore per locali UVDI-360.

(2) un secondo poster che illustra i dati preliminari di uno studio distribuito su più sezioni, che dimostra la riduzione globale dei patogeni nelle sale operatorie in sei minuti con il sanificatore per locali UVDI-360 usato in vari protocolli: senza pulizia manuale, con pulizia manuale tra un uso della sala operatoria e quello successivo e come supplemento alla pulizia manuale finale.

(3) una presentazione orale della ricerca che dimostra riduzioni di log 3 e log 4 della Candida auris a 2,44 metri con sanificatore per locali UVDI-360.

(4) un terzo poster che illustra un modello di simulazione della distribuzione di microbi sulle superfici, per informare la futura attività di prova UV-C.

Titolo: Sei minuti di radiazione ultravioletta per ambienti operatori più puliti

Seguire: Valutazione tecnologia della sanità

Estratto: #DJ-15

Titolo: Approccio analitico per un migliore controllo della contaminazione ambientale

Seguire: Igiene ospedaliera (compreso AMR), infezioni associate alla prestazione di cure (HAI, healthcare-associated infections)

Estratto: #DN-18

Titolo: Un modello di simulazione di sovrapposizione microbica per la stima esatta della riduzione log da dispositivo UV-C

Seguire: Valutazione tecnologia della sanità

Estratto: #DJ-14

Presentazione orale: Messa a punto del dispositivo UV-C per affrontare nuove sfide in ambiente di sanificazione delle strutture della sanità

Data e ora: 13 ottobre, 12:15-13:15

Gli estratti del poster sono accessibili tramite il sito del congresso mondiale https://wcph2020.com/. Alle presentazioni su poster si può accedere attraverso il sito UVDI dopo lo svolgimento della presentazione.

Informazioni su UVDI

La missione di UVDI è di rendere il mondo più pulito, più sicuro e più salutare con le soluzioni UV-C avanzate, che disinfettano l’aria e le superfici degli ambienti in cui viviamo, lavoriamo e giochiamo. UVDI è stata fondata nel 1949 da Louis Veloz e progetta e produce soluzioni germicide a luce ultravioletta in California, applicando oltre 70 anni e tre generazioni di artigianato familiare e cura. Il sanificatore per locali UVDI-360 ora viene usato globalmente in oltre 25 nazioni nei maggiori ospedali del mondo, dove è stato collaudato in studi pubblicati ed esaminati da esperti del ramo, per ridurre le infezioni provocate dalle cure sanitarie e neutralizzare i patogeni a più alto rischio. UVDI è fiera di essere una MBE (Minority Business Enterprise: impresa commerciale di minoranza).

