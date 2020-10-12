GA Telesis與漢威聯合達成關於先進紫外線客艙清潔系統的最新全球分銷協議，並計畫以此幫助航空旅行業恢復信心

佛羅里達州勞德岱堡--(BUSINESS WIRE)----(美國商業資訊)--為幫助航空旅客重拾信心，GA Telesis, LLC與漢威聯合(Honeywell)合作並簽訂分銷協議，成為其紫外線(UV)機艙清潔系統的全球分銷商。GA Telesis的停機坪解決方案事業部為全球航空公司提供全面的綜合專業工具和地面支援設備解決方案，此次合作是其這一能力發展的又一步。

該機艙系統能在十分鐘以內，利用紫外線(UV)快速照射飛機機艙、廚房和洗手間。除了航空公司已經採取的措施，例如使用機艙空氣交換和HEPA過濾設施外，這種新系統在正確使用後，能減少機艙表面的某些病毒和細菌，並有助於在飛機降落後和每次起飛前，為乘客和機組人員創造更清潔的環境。在航空運輸從COVID-19大流行中持續恢復之際，紫外線客艙清潔系統有助於商務和休閒旅客增強信心。

飛行解決方案事業部總裁Jason Reed表示：「從疫情大流行開始，GA Telesis飛行解決方案事業部的團隊就希望貢獻力量，使人們能夠重返飛機。這項新產品正是為此而生。我們與漢威聯合的合作關係多年來一直十分穩固，我們很高興與他們繼續合作，將這項新產品線添加到我們的停機坪解決方案事業部的工具箱中。」

漢威聯合航太銷售副總裁Brian Davis表示：「自數月前推出漢威聯合紫外線機艙系統以來，我們獲得世界各地航空公司的持續關注。與GA Telesis達成的這項協議將協助我們與這家值得信賴的通路合作夥伴一起，利用其與航空公司之間的穩定關係，更快速、更有效地為全球航空公司和營運商提供這一急需的技術。」

關於GA Telesis

GA Telesis是商業航空業整合式服務的一流提供商。GA Telesis Ecosystem™由包括租賃/融資、零件解決方案、MRO服務和渦輪引擎維修，以及數位解決方案在內的全球營運事業部組成，為航空公司提供無與倫比的資源。

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