GA Telesis与霍尼韦尔达成关于先进紫外线客舱清洁系统的最新全球分销协议，并计划以此帮助航空旅行业恢复信心

佛罗里达州劳德代尔堡--(BUSINESS WIRE)----(美国商业资讯)--为帮助航空旅客重拾信心，GA Telesis, LLC与霍尼韦尔(Honeywell)合作并签订了一项分销协议，成为其紫外线(UV)机舱清洁系统的全球分销商。GA Telesis的停机坪解决方案事业部为全球航空公司提供全面的综合专业工具和地面支持设备解决方案，此次合作是其这一能力发展的又一步伐。

该机舱系统能在十分钟以内利用紫外线(UV)快速照射飞机机舱、厨房和洗手间。除了航空公司已经采取的措施，例如使用机舱空气交换和HEPA过滤器外，这种新系统在正确使用后，能减少机舱表面的某些病毒和细菌，并有助于在飞机降落后和每次起飞前为乘客和机组人员创造一个更清洁的环境。在航空运输从COVID-19大流行中持续恢复之际，紫外线客舱清洁系统可帮助商务和休闲旅客增强信心。

飞行解决方案事业部总裁Jason Reed表示：“从大流行开始，GA Telesis飞行解决方案事业部的团队就希望为使人们重返飞机而做出自己的贡献。这项新产品正是为此而生。我们与霍尼韦尔的合作关系多年来一直十分稳固，我们很高兴与他们继续合作，将这项新产品线添加到我们的停机坪解决方案事业部的工具箱中。”

霍尼韦尔航空航天销售副总裁Brian Davis表示：“自数月前推出霍尼韦尔紫外线机舱系统以来，我们获得了世界各地航空公司的持续关注。与GA Telesis达成的这项协议将帮助我们通过这家值得信赖的渠道合作伙伴，利用其与航空公司之间的稳定关系，更快速、更有效地向全球的航空公司和运营商提供这一急需的技术。”

关于GA Telesis

GA Telesis是商业航空综合服务的领先提供商。GA Telesis Ecosystem™由包括租赁/融资、组件解决方案、MRO服务和涡轮发动机维修，以及数字解决方案在内的全球运营事业部组成，为航空公司提供无与伦比的资源。

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